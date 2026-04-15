白沙屯媽祖進香現場實況、目前位置、路線一次看
桃園全台首創可負擔住宅 自治條例草案將送議會審查
桃園市長張善政今（15）日上午主持市政會議，通過《桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例》草案，預計17日前送交議會審議，力拚5月下旬通過，並於7月報請內政部核定。張善政表示，此條例為全國首創可負擔住宅制度，透過建立政府主導的居住支持機制，在高房價與租屋不穩定之外，提供市民多元且可負擔的居住新選擇。
張善政說明，此制度設計具四大重點，包括推動住宅去商品化、結合捷運導向開發（TOD）進行選址、優先提供年滿25歲未滿45歲且育有未成年子女家庭，以及透過財務循環機制挹注社會住宅資源。透過限制轉售及交易機制，確保住宅以自住為主要用途，並以家庭負擔能力作為訂價依據，而非市場行情，降低青年購屋門檻，同時兼顧社會住宅體系之永續發展。
張善政指出，該政策自111年提出構想，112年全面檢討住宅政策，並於113年下半年啟動法制作業，期間整合都市計畫、金融、法律及不動產專業意見，累計召開逾100場研商會議，並經法規會3次審議修正後完成草案。制度設計亦納入捐建、申請、買賣及管理等完整規範，並透過信託機制及必要時政府收回機制，確保住宅資源不流入自由市場。
張善政強調，此項政策最大的挑戰在於突破「住宅商品化」的既有概念，回歸以居住為核心需求的新制度設計。未來條例若順利在議會審議通過，除將報請中央核定外，亦可望成為各縣市推動住宅政策之重要參考模式，協助更多有成家需求的年輕家庭在桃園穩定居住、安心生活。
都發局表示，此次立法聚焦六大重點，第一，落實住宅去商品化，申購價格將以民眾可負擔能力為基礎訂定，並低於市場價格；第二，強化自住使用原則，逐步健全住宅階梯體系；第三，建立封閉市場交易機制，確保住宅資源持續提供予有實際居住需求的家庭購買及居住；第四，採取固定價格買賣制度，避免流入一般市場遭投機套利，並明定得由桃園住宅及都市更新中心保證買回；第五，採前期信託機制，於符合特定條件後始得移轉所有權，以兼顧住宅資源管理與政策目的，平衡公共利益與市民權益；第六，優先照顧青年婚育家庭，申購條件包括年滿25歲未滿45歲、育有或懷有未成年子女之夫妻、連續設籍桃園市滿一年以上、家庭成員均無自有住宅，且須符合所得及財產標準等規定。提供婚育家庭更具體、實質的居住支持。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
全台首創！桃園「可負擔住宅」條例出爐 張善政：落實住宅去商品化
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／桃園報導 桃園市政府今（15）日拍板通過《桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例》草案，力拚5月下旬通過，並於7月報請內政部核定，將成為全台第一個針對「可負擔住宅」法制化的縣市。張善政表示，此條例為全國首創可負擔住宅制度，透過建立政府主導的居住支持機制，在高房價與租屋不穩定之外，提供市民多元且可負擔的居住新選擇。 張善政說明，此制度...
桃園推全國首創可負擔住宅條例 張善政：去商品化居住新模式助青年成家
桃園市長張善政於昨（15）日主持市政會議時，通過《桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例》草案，預計將於本週送交議會審議，目標於5月下旬完成通過，並於7月報請中央核定。此項制度被定位為全國首創，強調由政府主導，提供市民更多元且可負擔的居住選擇。 張善政表示，面對高房價與租屋市場不穩定問題，市府透過制度創新，導入「住宅去商品化」概念，讓住宅回歸居住本質，而非投資標的。條例設計涵蓋四大核心，包括去商品化機制、結合捷運導向開發（TOD）選址、優先照顧25-45歲且育有未成年子女家庭，以及透過財務循環支持社會住宅發展。 市府進一步說明，未來可負擔住宅將採取限制轉售與封閉市場交易機制，並以家庭實際負擔能力作為訂價依據，而非市場行情，以降低青年購屋門檻。同時，也將透過固定價格制度與政府保證回購機制，避免投機炒作，確保資源長期留在有實際居住需求的族群手中。 回顧政策推動歷程，張善政指出，該構想自2022年提出後，歷經住宅政策全面檢討與法制作業，並整合都市計畫、金融與不動產等專業意見，累計召開超過百場會議，最終完成草案。制度也納入捐建、申請、買賣與管理等完整規範，並透過信託及政府必要時收回機制，防止住宅流入自由市場。 都發局補充，本次立法聚焦六大重點，包括落實去商品化、強化自住原則、建立封閉交易市場、推動固定價格買賣制度、導入信託機制，以及優先支持青年婚育家庭。申購條件將限定年滿25歲未滿45歲、育有或懷有未成年子女、設籍桃園滿1年以上，且家庭無自有住宅並符合所得與財產標準者。 市府強調，未來條例若順利通過，除將報請中央核定外，也有望成為其他縣市推動住宅政策的重要參考，進一步協助年輕家庭在桃園實現穩定居住與安心生活的目標。
鄭麗文訪陸行是全民買單？ 民進黨團：籲請盡快撤案
國民黨主席鄭麗文結束訪陸行，國台辦隨即公布「十項政策措施」，顯現兩岸交流成果，但傳出鄭麗文訪中6天的行程共480萬元費用並非自己埋單，而是向台灣民主基金會申請經費；立法院民進黨團書記長范雲今（16）日受訪時表示，補助案應該要符合民主以及人權的宗旨，全民應該都不覺得鄭習會與民主與人權價值有關，請鄭麗文以身作則盡快撤案。
白沙屯媽祖抵北港朝天宮 萬眾香燈腳齊喊「進喔」
苗栗白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜起駕，展開為期8天7夜的進香行程，今（16日）邁入第四天的重頭戲，稍早「粉紅超跑」三進三退衝入北港朝天宮。
高虹安論文案爆驚天巨變！一審判決不受理 高院今撤銷發回
新竹市長高虹安博士論文遭資策會控抄襲，涉違反著作權，台北地院已逾6個月法定期限，判決公訴不受理，資策會上訴。智財商業法院今日判決撤銷發回。
民主基金會補助鄭麗文訪陸 尹乃菁酸綠：廢台獨也能赴陸交流
國民黨主席鄭麗文訪陸行的480萬元費用，今（16）日被媒體披露是由外交部捐助成立的「台灣民主基金會」補助經費，遭質疑是由國庫買單。基金會執行長廖達琪則強調，各政黨皆有分配補助類別及數額，合法申請都尊重。國民黨文傳會主委尹乃菁亦親上火線說明，一切都是合法申請。她並大酸民進黨政府，如果願意回歸九二共識、廢除台獨黨綱，民進黨也能申請經費跟中國共產黨進行政黨交流。
妃憲台南上演大和解！郭國文表態：全力支持陳亭妃 關鍵原因曝光
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導兼任民進黨台南市黨部主委的立委郭國文今(4/16)宣布爭取黨部主委連任，過去在市長初選支持立委林俊憲的郭國文表示，將團結...
涉偽造95次鍾文智不實報到紀錄 信義分局前副所長遭起訴 求刑8年
北市信義警分局福德街派出所前副所長李俊良，涉協助富商鍾文智在判刑定讞後潛逃，共偽造95次不實報到紀錄，北檢今天（16日）依公務員違法圖利等罪起訴，求刑8年，在押中的李俊良移審北院。除李俊良外，台北地檢署今天依違反個人資料保護法，起訴鍾文智的大帳房葉仲清。
選進李貞秀遭質疑當初選人有問題？柯文哲鬆口：遴選制度可以檢討
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨前立委李貞秀遭開除黨籍，隨後成為「爆破士」，頻攻黨魁黃國昌、黨團主任陳智菡等人。媒體今（16）日問民眾黨創黨主...
座車追蹤器丟了！警副局長親拜訪：李乾龍仍無報案意願
國民黨副主席兼秘書長李乾龍座車遭裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁嗆總統賴清德「等你卸任一定會追究到底」，總統府表達嚴正抗議，要求檢警單位儘速介入偵辦。今天上午10時許，新北市警局由副局長林武宏親自拜訪李乾龍了解情況，據了解，追蹤器已被丟棄，李乾龍仍沒有報案意願，市警察將於今天下午3時召開記者會說明。
李貞秀「大爆破民眾黨」國師早開示？網挖文朝聖：太神了
政治中心／李汶臻報導中配李貞秀昨（15）日迎來53歲生日，沒想到生日前竟遭民眾黨開除黨籍，她被控想拿錢換辭職。民眾黨中評會13日開會決議對她祭出「開鍘」處分後，意味著她喪失不分區立委身分，更成為民眾黨史上「最短命立委」。消息曝光引發全網熱議，更有人翻出「國師」唐綺陽4月9日的一篇貼文，驚呼「原來國師早就開示了」。
李貞秀突開撕民眾黨 網翻出唐綺陽「不演的火牡羊」貼文驚呆
民眾黨開除陸配立委李貞秀黨籍，而李也因此喪失不分區立委資格，她隨即上政論節目開撕黨內不少人士，引發熱議。有網友更發現其實星座專家唐綺陽9日曾發文談到「10日火星就進牡羊了。在這強大、不掩藏的能量下，該爆的秘密，以為壓得住的委屈，就像水蒸氣要衝開鍋蓋一樣，再也壓不住」，由於李正是牡羊座，近日的舉動也讓網友紛紛湧入留言「我就算被抹青鳥也要來朝聖」、「看到李貞秀的新聞，天啊好準」。
驚！新北、高雄、桃園一起爆食物中毒 專家：系統失靈了
新北、高雄、桃園三座城市近期同時爆發多起食物中毒事件，累計超過400人就醫，引發食品安全管理機制失效的警訊。台北市公衛師公會指出，若為單一事件可歸咎於店家疏失，但3座城市同時發生，反映出國家食安防線的「系統失靈」，並呼籲政府加速推動「食安簽證制度」。
內壢烤肉飯店食物中毒人數破百！ 桃市衛生局：已送檢
[Newtalk新聞] 桃園便當店「上野烤肉飯-內壢店」4月13日出現食物中毒事件。桃園市衛生局表示，截至昨(15)日下午5時，出現腹瀉、嘔吐等食物中毒症狀民眾，累計增加至121人，就醫人數也從69人增加到91人，衛生局已於4月14日派員稽查並送驗相關檢體。 桃園市政府衛生局表示，14日陸續接獲醫院通報，有民眾13日於「上野烤肉飯-內壢店」購買午、晚餐便當食用，後續出現疑似食物中毒症狀，截至15日下午5時，統計通報有症狀民眾累計121人，其中有91人就醫，衛生局已於4月14日將相關食品及環境檢體送往實驗室。 衛生局指出，若調查出業者違反「食品良好衛生規範準則（GHP）」，將命令其限期改善，若屆期未改善，將依食品安全衛生管理法規定，裁處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。檢驗結果若確認為食物中毒案件，將依違反食安法規定，移送桃園地方檢察署偵辦。查看原文更多Newtalk新聞報導被問「柯文哲背後主導開除」李貞秀暴怒：我接受啊！是黃國昌造謠李貞秀狂上節目怒噴 黃國昌：一直說謊無法掩飾自己問題
剴剴案判決出爐！兒福社工盲信保母釀悲劇 一審判2年
震驚社會的剴剴案再有最新進展。台北地院今（16）日針對兒福聯盟社工陳尚潔涉案部分宣判，認定其未善盡查訪職責、錯失救援時機，依過失致死罪判處2年有期徒刑；另被控偽造文書部分則判無罪，全案仍可上訴。
才被國民黨停權一年！新北黨部公布新北第11選區初選結果：蕭敬嚴
參與國民黨新北市議員第十一選區初選的新北議員參選人蕭敬嚴因爭議言論，13日遭國民黨考紀會停權1年。當時蕭敬嚴強調一定會上訴，強調 「不能讓網軍和考紀成為黨內初選奧步首例」。不過，今（16）日國民黨新北市黨部公布第十一選區(汐止、金山、萬里)初選民調結果指出，上午10時，於新北市黨部公開拆封民調結果。經統計結果顯示，由「蕭敬嚴」同志勝出。
陳佩琪與柯文哲搭高鐵南下參拜白沙屯媽祖！鑾轎巧停派出所 柯前來進香
[Newtalk新聞] 民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，日前遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。柯文哲今日隨著太太陳佩琪搭高鐵前往嘉義，準備參拜白沙屯媽祖，在行前陳佩琪發文透露，柯文哲剛換了電子腳鐐。 陳佩琪在臉書抱怨，「跟著先生坐在高鐵車箱上準備打個盹，哇，雖然是皇上身邊的欽差要犯，但至少先前一天照相上傳一次就可交代了事了，但這週二不知為何要他去換了一顆新脚撩後，從此就「再次」收訊不良，三不五時打電話問候先生一下，跟剛被放出來時一樣，又固態復萌了耶」。 陳佩琪自曝，坐在柯文哲旁邊，電話鈴聲吵到人睡不著覺，自己本就有嚴重憂鬱症狀，晚上會睡不好，現在連車上打個盹的美夢都破裂。 柯文哲南下參加白沙屯媽祖進行活動，第一站就剛好來到警局報到，今日是白沙屯媽祖徒步進香進入第4天，媽祖鑾轎於上午8時許進入雲林北港鎮，並於上午9時20分停駕北辰派出所休息，民眾黨黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲與妻子陳佩琪一同現身北辰派出所參拜媽祖。查看原文更多Newtalk新聞報導駁斥放消息5000萬說 陳智菡嗆李貞秀：誰說卡費都繳不出？首日12人送醫！白沙屯媽祖行腳狀況多 醫曝：他染A流硬撐險成破口
涉貪、職場霸凌！謝宜容二審判決出爐
即時中心／陳奕劭報導勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容涉入職場霸凌與貪瀆風暴，新北地檢署4月2日針對涉嫌以就業安定基金所採購禮品並圖利特定業者部分，依《貪污治罪條例》起訴，新北地方法院一審宣判4年6個月有期徒刑、褫奪公權3年，謝宜容與檢方均提起上訴。高院審理後，維持原判4年6月，褫奪公權則改判2年。
黃世杰出戰桃園市長 張善政回應了
民進黨布局2026九合一大選，選對會今（14日）拍板，建議徵召法務部政務次長黃世杰參選桃園市長，桃園市政府新聞處長羅楚東傍晚轉述桃園市長張善政的意見表示，對民進黨的選舉作業沒有評論。 不過，張善政於今年3月16日赴桃園市議會定期大會施政報告會報受訪時曾表示，他還是秉持一向的立場專心市政，讓市民在投票
擁4妻14兒女！吊車大王親揭「砸錢離婚」內幕 第5任動向曝光
「竹北吊車大王」胡漢龑擁4位妻子、14名子女，不過他幾乎鮮少對外透露妻兒們的現況，近來他受訪時再度提及自己讓4位妻子不會爭鋒吃醋的秘訣，強調自己即便64歲仍是一尾活龍，但被問到會不會想娶第5個太太？胡漢龑的回應藏有玄機。