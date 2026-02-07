桃園全國春聯書法比賽開幕 張市長勉參賽者精益求精

桃園市長張善政前往大園區，出席「赤馬舞墨：第二十屆桃園全國春聯書法比賽開幕」。(圖:桃園市政府提供)

桃園市長張善政七日前往大園區，出席「赤馬舞墨：第二十屆桃園全國春聯書法比賽開幕」。張善政表示，桃園全國春聯書法比賽已邁入第二十屆，成為全國具指標性的藝文品牌。本屆初賽吸引了來自全國各地的一千二百六十三件作品報名，經過評審的嚴格篩選，最終有二百八十九件作品進入決賽，競爭相當激烈。張市長也鼓勵參賽者追求卓越、自我超越，期待他們未來能成為國內書法界的優秀人才。

張善政指出，本屆比賽共分為九個組別，涵蓋各個年齡層，現場更有新住民及外籍朋友熱情參與，展現書法文化在不同族群間的扎根與傳承成果。此外，今年「兩岸漢字文化藝術節」將移師至桃園中原文創園區舉辦，期盼喜愛書法與漢字藝術的朋友們屆時踴躍參加，共同促進書法藝術的交流。

文化局表示，桃園全國春聯書法比賽是桃園最具代表性的全國級書法賽事。決賽開幕式上，市長張善政與文化局長邱正生、市立美術館館長林詠能、大園國際高中校長朱元隆及評審代表共同揮毫，寫下「丙午奔馬、祥集萬福臻、吉慶兆豐年」等吉祥語，為新的一年送上美好的祝願。

本屆比賽設有國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及「翰墨迎春創意組」等九個組別，實現全齡參與並兼顧多元族群。