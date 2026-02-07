桃園全國春聯書法賽開幕 吸引全國1263件作品參賽

▲赤馬舞墨：第20屆桃園全國春聯書法比賽開幕。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（7）日上午前往大園區，出席「赤馬舞墨：第20屆桃園全國春聯書法比賽開幕」。張善政表示，桃園全國春聯書法比賽邁入第20屆，已成為具指標性的全國性藝文品牌。本屆初賽吸引來自全國各地共1,263件作品報名，經評審嚴選289件進入決賽，競爭相當激烈，張市長並勉勵參賽者精益求精、自我超越，期許未來能成為國內書法界的傑出人才。

張善政指出，本屆比賽分為9個組別，涵蓋各年齡層，現場更有新住民及外籍朋友熱情參與，展現書法文化向下扎根及跨族群傳承的成果。此外，今（115）年「兩岸漢字文化藝術節」將移師於桃園中原文創園區舉辦，期盼喜愛書法與漢字藝術的朋友屆時踴躍參與，共同促進書法藝術交流。

文化局表示，桃園全國春聯書法比賽是桃園最具代表性的全國級書法賽事，決賽開幕式由張市長與文化局長、市立美術館館長、大園國際高中校長及評審代表共同揮毫，寫下「丙午奔馬、祥集萬福臻、吉慶兆豐年」等吉祥語，為新的一年寄予美好祝願。本屆比賽設有國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及「翰墨迎春創意組」等9組，落實全齡參與並兼顧多元族群。決賽得獎名單將公布於桃園市立美術館官網（https://tmofa.tycg.gov.tw/ch）。