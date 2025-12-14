桃園全運會奪38金47銀71銅 張善政表揚選手

114年全國運動會桃園市代表隊慶功頒獎典禮」。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（13）日下午前往中壢區，出席「114年全國運動會桃園市代表隊慶功頒獎典禮」。張善政表示，桃園市於今（114）年全國運動會表現亮眼，整體成績由上屆第5名提升至第4名，名次持續向前推進。市府將持續攜手各單項委員會、體育總會及相關夥伴，並積極爭取提升獎金預算，強化選手培育與訓練環境，期勉選手持續精進實力，為桃園再創佳績。

桃園市長張善政表揚選手。圖：市府提供

體育局表示，桃園市代表隊本屆全國運動會共計912人，參與田徑、射擊、射箭等32個競賽項目，勇奪38金、47銀、71銅，共156面獎牌，榮獲縣市排名第4名佳績。市府並頒發6393萬元獎勵金，並針對前三名選手核發每月培訓補助金，鼓勵選手持續精進訓練、提升競技實力。

廣告 廣告

體育局進一步指出，本屆賽事中，桃園市代表隊多項表現刷新大會紀錄，包括舉重女子組87公斤級及87公斤以上級、射擊男子組25公尺快射手槍、男子組10公尺空氣步槍團體賽、女子組10公尺空氣手槍團體賽、田徑女子組撐竿跳高及鉛球等7項大會紀錄。此外，體操、射擊、角力、擊劍、跆拳道、田徑、馬術、舉重及柔道等9個競賽項目，共計25人次蟬聯金牌，展現桃園選手穩定而深厚的競技實力。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

平警針對大型車違規強力執法 2周取締110件

全國資源回收公會理事長履新 攜手政府推動循環經濟