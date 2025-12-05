桃園八德三元宮繪畫比賽徵件 特優獎6000元

八德三元宮繪畫比賽收件將於10日截止，三元宮已經收到不少作品。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕「八德三元宮」為慶祝建廟253週年特舉辦繪圖比賽，廣邀八德區各國中、小(含大溪僑愛國小)學生參與，作品以三元宮古蹟、宗教祭典及在地文化為主題，特優獎可獲得獎金6000元。三元宮今下午舉行記者會，呼籲學子們於10日前踴躍投件(學校送件15日)，希望藉此引導孩子以畫筆記錄家鄉風貌，創作中更貼近地方歷史，為古蹟推廣注入青春與創意。

作品繪畫形式不拘，水彩、蠟筆、彩色筆均可，比賽分國小1~3年級組、國小ˋ4~6年級組、國中組，各組選出金獎1名、銀獎2名、銅獎3名，分別可獲得2000、1500、1000元獎，最後選出特優獎可得獎金6000元。

廣告 廣告

陽明高中美術班師生特別創作三幅八德三元宮畫作，以年輕世代的視角描繪古蹟的莊嚴與人情溫度；八德國中美術班學生則以民初服飾進行復古走秀，帶領大家穿越時空、感受古早風華；此外，學生們也設計五款具八德三元宮特色的紀念戳章，為古蹟注入新亮點。

活動中也發表三元宮明年馬年主題春聯「三官賜福、瑞馬迎春」，由主委呂林小鳳邀請副市長蘇俊賓、教育局劉仲成局長、書法名家葉美秀校長及多校校長與她共同揮毫，提前感受春節氣氛。

蘇俊賓表示，廟方邀請週邊學校參與，以宮慶結合繪畫比賽，讓美學教育真正走出課堂、走入生活，透過在地廟宇、文化場景與孩子的創作結合，讓學生透過實際觀察，創作，重新認識家鄉，實踐最珍貴的美學教育。

副市長蘇俊賓(左四)、主委呂林小鳳(左三)呼籲八德國中小學生踴躍參加三元宮繪圖比賽，最高可得獎金6000元。(記者謝武雄攝)

八德三元宮也發表明年馬年春節春聯。(記者謝武雄攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判

台灣鯛烏龍檢驗事件 陳其邁三度致歉：賠償養殖戶及全聯所有損失

鯛魚排禁藥烏龍！ 女研究助理連夜偵訊認「操作不當」

酒醉台籍旅客機上大鬧延誤48分鐘 日航警強制架離

