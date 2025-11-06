桃園八德國中打造美育品牌 獲教育部藝術教育貢獻獎

桃園八德國中榮獲教育部藝術教育貢獻獎績優學校肯定

廣達文教基金會「夏卡爾愛與美的專賣店」特展在八德小故宮展出，學生裝扮名畫展演創意

學生在八德小故宮中觀看卷軸展品

八德國中將美感深植校園，實現「藝術即生活」的理念

八德國中結合信仰與社區行動，辦理「我是筊佼者」創意擲筊活動

桃園市八德國中以創意與實踐為筆，長年耕耘美感教育，從跨域課程、國際交流到社區藝術推廣，都展現深厚能量，今年榮獲教育部「藝術教育貢獻獎」肯定。校方表示，本次獲獎不僅為學校添上榮耀一筆，也見證桃園市在藝術教育推動上的成果與影響力。

八德國中表示，學校以「藝術即生活」為核心理念，將美感教育融入語文、社會、科技與自然等領域，讓藝術不再只是畫筆與顏料，而是一種分享生活的方式。像是以地方文化為題的「客家歷史走廊」、結合信仰與社區行動的「我是筊佼者」創意擲筊活動，以及以回收玩偶打造的「LOVE環保裝置藝術」，都展現了學校將創意轉化為教育行動的力量，讓校園的每個角落，都成了學生表達自我與關懷社會的舞臺。

八德國中並指出，除了在地扎根，學校也以藝術串連國際交流，陸續與日本仙台上杉山中學校、韓國淩虛台中學、印度阿布山中學等多國學校合作，建議改為:學生透過線上視訊、藝術絹印、藍曬書籤與 Padlet 文化牆進行互動，分享創作、交流文化。

此外，八德國中逐步建立美育品牌「藝起耕耘，美力綻放」，以美術班課程為核心，打造被學生親切稱為「八德小故宮」的藝術展區。每年的「美術班創意展演」與「藝鳴驚人－八塊厝藝術成果展」，讓藝術從教室到社區，成為生活日常。