桃園八德大安掩埋場改造 擬建倉儲式資源再生廠

桃園八德大安垃圾掩埋場有異味、火警問題，還曾因為垃圾太多占用軍方土地。桃園市環保局打算以2.46億元設置倉儲式資源再生廠，最快可在後年完工。

大安掩埋場位於國道2號鶯歌系統交流道旁，但異味問題屢屢引起民眾不滿，今年也因為資收物起火燃燒，再度引起地方關注。

環保局說，研擬設置倉儲式廠房，希望將掩埋場室內化，可大幅減少雨水滲入，亦可將異味等控制於室內，防止擴散，亦能設置相關廢棄物分選及篩分或處理設備，有效進行廢棄物資源化、燃料化等作業，降低民眾對鄰避設施的刻板印象，亦可使桃園市一般廢棄物資源化、減少垃圾清運處理量、掩埋場資源循環再利用，以達到永續發展與環境融合之願景。

工程目前已經上網招標，若順利預計後年中可完工。

