桃園八德巷弄銅板美食！經典紅茶配粉漿蛋餅，銅板價享受真材實料的在地早晨

在桃園八德的巷弄裡，有一間不起眼的小店，隱身在鄰宅之中的「 玟葶早餐屋」，沒有過多的裝潢就是在車庫擺上廚房設備，每天僅營業四小時的早餐店，販售的是粉漿蛋餅系列，其他也有吐司、蔥抓餅…等，銅板價格很適合上班前簡單享用，也可以電話預訂，當我還在睡夢中時，老闆娘早已開始備料，將純粹的米漿與麵粉以黃金比例調和，醞釀出那份獨有的Q彈底蘊。

交通資訊

自行開車 ：

沿著介壽路直行轉進力行街，大約五分鐘即可抵達。

附近巷子不大，建議早一點到可以在路邊暫停，或停在附近的白線內路段。

大眾交通：

若搭乘公車，可以搭桃園客運公車至「八德力行街口站」，步行約三分鐘就能看到，建議早起前往，因為營業時間只有到早上十點，太晚來可是會撲空喔～

走進玟葶早餐屋，店裡空間不大，打理得井井有條，門口就是烹煮區，有三桌內用座位區，可以簡單用餐。

MENU

第一次來到玟葶早餐屋，面對著這份傳統而經典的菜單，我會毫不猶豫的推薦，請鎖定在他們的粉漿蛋餅上，這系列的口味都蠻不錯的，份量十足。

煎台後的老闆穿著圍裙、動作俐落，雙手熟練地倒入粉漿、抹勻、打蛋、翻面，空氣裡飄著蛋香、麵香與淡淡油香，

在眾多品項中，我最推薦的就是雙蛋菜粉漿蛋餅，粉漿蛋餅和一般早餐店那種薄皮蛋餅不同，它是用粉漿現調、現煎，外層煎得微酥，裡面則是柔軟有彈性，吃起來像是介於可麗餅和蔥油餅之間的口感。

紅茶(小)20元、無糖豆漿(大)25元

紅茶喝起來不死甜，茶香清爽順口，搭配粉漿蛋餅剛剛好，解膩又提神；

無糖豆漿是我早餐的固定班底，這裡的豆漿喝起來非常順口，不會有豆腥味。

蔥抓餅+蛋45元

蔥抓餅同樣是現煎，外層金黃酥香，咬下去「卡滋」一聲，裡頭鬆軟還有淡淡的蛋香，餅皮和蛋融合的瞬間，香氣四溢。

雙蛋菜粉漿蛋餅65元

這道是店裡的人氣王，厚實又香氣十足，最好加點小辣可以搭配著一起享用。

蛋餅的外皮煎得金黃酥脆，內層的粉漿部分則保有柔嫩口感，厚厚的雙層蛋讓整個餅體更有存在感，

吃得到新鮮高麗菜絲，增添脆口層次，微微的甜味中帶點鹹香，是那種會讓人一口接一口停不下來的味道。

辣椒，香氣濃郁又不嗆，尾韻還帶點辣香，我忍不住加了一點辣椒搭配著吃，那香味在嘴裡蔓延開來很香。

以米漿與麵粉調製麵糊，慢煎出厚實軟糯的餅皮，65元的價位在早餐店中雖然偏高，看到那超乎想像的份量與真材實料還是覺得很實在，份量十足。

沒有華麗的擺盤，卻有一份真誠的用心，沒有特別裝飾的環境，吃得到平凡實在的味道，老闆每一份餐點都是現點現做，從攪拌粉漿、倒入煎台、翻面到裝盒，也是八德巷口美食的獨特銅板美食，如果有到附近的話可以試試。

地址： 334桃園市八德區力行街95號

電話號碼：03-361 5119

營業時間：06:00–10:00(週六公休)

