桃園八德春節交通疏導 大湳市場周邊5天管制、指玄宮單向通行

因應春節期間年節返鄉、出遊車潮，八德分局提前會同桃園市政府交通局、捷運工程局、議員服務處、八德區公所、轄內里長各及大型賣場業者等，辦理交通疏運與工程改善會勘。（圖／八德警分局）

因應春節期間年節返鄉、出遊車潮，八德分局提前會同桃園市政府交通局、捷運工程局、議員服務處、八德區公所、轄內里長各及大型賣場業者等，辦理交通疏運與工程改善會勘，針對國道二號大湳交流道、傳統市場、宮廟、大型賣場、捷運施工及重點路段等，共同研議、改善春節期間交通疏運措施。

由於桃園市八德區介壽路沿線近年面臨捷運施工期，八德分局與相關單位研擬交通疏處方案，將由交通局於春節期間調整施工路段紅綠燈秒數，並請捷運工程局持續執行交通維持計畫及加強宣導使用替代道路。

為因應春節期間民眾年節採買人潮及車潮，以及減少周邊道路人車潮壅塞情況，八德分局將於大湳市場周邊道路實施管制措施，管制期間為2月7、8、14、15、16日，時段為上午8時至下午2時，針對大同路與忠孝街口、大同路與廣福路口及福國北街與四維路口，管制車輛進入市場範圍，並加強福國北街與仁愛街口交通疏導。

為因應指玄宮走春參拜人潮及車潮，八德分局將於2月17日，實施指玄街單向交通管制，時段為8至12時，並於春節假期期間派遣員警及協請義交，加強周邊道路交通疏導。另國道二號大湳交流道為八德區重要聯外幹道，八德分局請轄內派出所即時掌控大湳交流道即時路況，如遇車輛壅塞時，立即派遣線上警力即時疏處，避免車流回堵。

八德警分局長鄭文銘表示，春節連假期間民眾出遊走春，用路人需恪遵交通規則，並注意保持前後安全車距，切勿酒後駕車，出遊前可先利用手機APP「桃園輕鬆go」或收聽「警察廣播電台」掌握路況，並聽從警方、義警、民防、社區守望相助隊及志工交通指揮，一起做好交通及治安工作，闔家平安歡度春節。

