桃園八德歲末祝福感恩會 樸實藝術增添人文氣息

慈濟60平安門、大白牛車在入口處迎賓，伴隨著志玄文教基金會古箏班成員的古箏樂曲，歡迎鄉親前來八德靜思堂，桃園八德歲末祝福感恩會1月17、18兩日於八德靜思堂舉行，3000位鄉親前來參加，一同祈願新的一年平安、吉祥，18日當天還有樸實藝術展開展活動，增添人文氣息。 靜思精舍德江法師、德惟法師帶來證嚴法師及全球慈濟人的祝福，德江法師表示，如果沒有大家的護持與信任，慈濟要走到60年非常不容易，慈濟始於慈善，進而到後續醫療、教育與人文各志業，證嚴法師當初創辦醫院是因為知道許多人都是因病而產生的貧窮，最早從花蓮的義診所開始，接著陸續有了花蓮慈院及各家醫院，目前在花蓮、新店、潭子及大林有大型的醫院，還有玉里、關山及三義較小型的醫院，一同守護鄉親的健康。

廣告 廣告

除了守護身體健康，最終目的是淨化人心，慈濟教育志業從教育中培養學生的品格，在人文志業方面，大愛電視、慈濟月刊、經典雜誌，透過不同傳播方式將美善傳遞出去。

德江法師也表示，在農曆年後，靜思精舍將有一系列的活動包含展覽、朝山等，歡迎大家前來心靈的故鄉-靜思精舍走走。

證嚴法師表示，人生短短幾十年，應該要回饋人間、做有益眾生之事，台灣無以為寶，以愛以善為寶，天地人間的平安就是福，我們要知福惜福再造福，但願人人愛的力量，充分永恆在人間，愛要一直這樣傳下去，這就叫做德行，愛的行動叫做積德，傳德給子孫，比傳錢財給子孫更有價值，請大家時時多用心，發揮愛的能量！

慈濟志工還在外場規畫多個攤位，有書畫志工現場揮毫的春聯、各式美食或農特產品攤位，靜思堂內有easy band成員為大家獻唱，戶外廣場還有志玄文教基金會古箏班的學員以悠揚古箏樂曲迎賓，陪伴大家度過溫馨的周末。 慈濟基金會表示，每一年慈濟歲末祝福感恩會就像是與鄉親的年終聚會，除了回顧一年來全球時事、慈濟人全球慈善足跡外，更歡迎鄉親們一起加入志工行列、親幫親鄰幫鄰。

(撰文:李佩璇；拍攝:呂孟玲、張暢忻、楊家亭)