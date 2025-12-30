桃園八德民宅竄火 75歲父喪命、女輕傷

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區城仔街一戶民宅昨(29)日晚間失火，52歲鄭姓女子下班返家發現趕緊報案，75歲父親被救出時已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，鄭女也受到輕微嗆傷，火災原因由桃園市消防局火調科調查中。

據悉，死亡的鄭姓屋主退休在家，有慢性疾病但行動自如，昨天1層樓住處突然發生火警，他沒有及時逃出，女兒下班返家發現報案，消防局第一大隊八德分隊獲報趕抵，火煙已經竄出並燃燒1樓客廳及廚房家具 、雜物，消防人員將鄭姓屋主救出時他已無呼吸心跳，送往聖保祿醫院急救仍挽不回，鄭女也因受到輕微嗆傷送醫。

消防人員表示，火警總計出動42人及各式車輛前往灌救，火勢約半小時撲滅，現場已封鎖並由火調科調查起火原因。

