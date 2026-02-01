桃園八德汽修廠大火 鐵皮屋焚毀幸無人傷亡

桃園市八德區永豐南路一處汽車保修廠傳出火警。圖：讀者提供

桃園市八德區永豐南路一處汽車保修廠，於今（1）日下午傳出火警。桃園市消防局接獲報案後，立即調派第一大隊茄苳分隊等單位趕往救援，現場鐵皮結構建物全面燃燒，火勢極為猛烈，燃燒面積初估達600平方公尺。所幸經消防人員奮力搶救，現場並無人員受傷或受困，火勢已於晚間順利撲滅。

消防局表示，這起火警發生在下午16時51分，消防人員於接獲通報後，隨即出動89名消防人員、38輛消防車及3輛救護車馳援。首批救災人員於16時56分抵達現場時，發現起火點位於地上1層鐵皮結構建築物的第1層，現場濃煙密佈且伴隨火舌竄出。由於起火環境為汽車保修廠，內部堆放物品加速火勢蔓延。

廣告 廣告

救災小組隨即展開布線灌救，在多方水源包抄下，火勢於18時40分得到有效控制，並於19時20分正式撲滅。初步統計受災面積約為600平方公尺，內部相關機具與待修車輛損毀狀況仍待後續確認。

目前第一大隊茄苳分隊及相關單位仍留在現場進行殘火處理，確保無復燃可能。至於詳細的起火原因以及具體的財物損失，則有待消防局火調科人員進行後續調查釐清。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園文學館書牆太美！張善政親迎作家捐贈：打造世代傳承文化場域

荷包大失血！無照駕駛新法上路 桃園首日狂抓43件扣車吊牌