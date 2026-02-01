桃園八德汽修廠火警！多車遭波及 環保局籲下風3區快關窗
桃園市八德區永豐南路一間汽車保修廠，今（2/1）下午發生火警，由於現場存放不少易燃物質，火勢一發不可收拾，濃濃黑煙直衝天際，更不時傳出爆炸聲，現場多輛車遭波及，經消防單位緊急搶救，火勢已於傍晚撲滅，所幸未有人員受困受傷，但提醒下風處3區居民緊閉門窗、減少外出。
火警發生在今下午4時51分左右，汽修廠為地上1層鐵皮建築，內部存放待修車輛，以及不少易燃物質，火勢猛烈，持續竄出大量濃煙，還聽得見內部陸續有「碰！」、「碰！」的爆炸聲響。
消防局獲報後，派出消防人員64名、消防車28輛、救護車2輛到現場搶救，先於晚間6時40分控制火勢，於7時20分撲滅，燃燒面積初估600平方公尺，幸未有人員受困受傷，起火原因仍待調查。
桃園市環保局表示，經模擬，事故現場風速為每秒2.2公尺，消防隊已將火勢熄滅，但下風處區域可能產生異味，可能受影響區域包括：
八德區：白鷺里、廣隆里、廣興里、竹園里
中壢區：篤行里、仁德里、後寮里、華勛里、龍昌里、龍岡里、中堅里、振興里、仁福里、仁美里、龍興里、華愛里、仁和里、仁祥里、仁愛里、普慶里、至善里、龍慈里、龍德里
平鎮區：鎮興里、平鎮里、新貴里、北富里、北興里、龍恩里、北貴里、南勢里、金星里、平安里
環保局提醒下風處居民盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出；如需外出，請戴好口罩；敏感族群請多加注意防護。
