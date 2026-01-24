桃園八德無預警停電！電纜不良866戶受影響 台電急搶修

桃園市八德區於今（24）日晚間發生無預警停電，導致當地共計866戶居民受到影響。台電在接獲通報後，已迅速派遣維修人員前往現場進行搶修，截至晚間8點44分已恢復716戶供電，剩餘150戶仍在積極搶修中。

桃園市八德區於今（24）日晚間發生無預警停電，導致當地共計866戶居民受到影響，圖非當事新聞畫面。（圖／示意圖／資料照）

桃園市八德區於今（24）日晚間發生無預警停電事件，共計866戶居民受到影響。經台電調查，此次停電事件發生於7點11分，主要原因為地下電纜不良所致。受影響區域集中在八德區仁德路、豐吉路以及豐田路一帶。台電接獲通報後，立即啟動緊急應變機制，派遣維修人員趕赴現場進行搶修工作，目前已有超過八成的受影響住戶恢復供電。

台電公司強調，搶修團隊正加緊處理剩餘未復電的150戶，希望民眾保持耐心，公司將盡全力縮短剩餘住戶的停電時間。

