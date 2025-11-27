桃園八德路口驚險碰撞 UberEats外送員與機車駕駛互撞

UberEats外送員機車碰撞左轉騎士，雙方受傷送醫。（圖 ／翻攝畫面）

桃園八德區26日晚間發生一起交通擦撞事故，所幸無生命危險，但仍造成雙方駕駛受傷，事件發生在晚間8時52分左右，地點位於和平路與忠勇街交叉口，25歲的UberEats外送員徐姓男子騎乘機車直行往八德方向，疑因車速過快，與52歲吳姓男子騎乘的機車發生碰撞，當時吳男正準備左轉。

碰撞導致兩人身上出現多處擦傷，送醫檢查後幸好均無大礙。警方調查發現，雙方酒測值皆為零，初步排除酒駕因素，但詳細肇事原因仍在釐清中。

警方便提醒，無論是機車或汽車駕駛人，在行駛過程中都應保持安全車速，注意路口來車與行人動態，避免類似意外再次發生。此外，交通專家也建議，外送員或通勤族在晚間騎車應減速慢行，並佩戴完整安全裝備，降低事故風險。

