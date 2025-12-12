桃園八德輔具團隊 願力承擔愛的重量

慈濟環保輔具平台，遍及全台，2025年為止，關懷2.6萬戶次，送出將近4萬件次輔具。今天要帶大家來認識桃園八德輔具團隊，這裡是桃園地區最大的輔具集散地，為了落實社區據點，從八德擴散，一共有16個窗口，服務地點近至桃園市區、遠到復興山區，光是一年下來，送出的病床數量，就超過1600床。

但是面對那麼大的量能，存放與人手，都是挑戰；就有志工提供自家，將近70坪的空間，分擔輔具置放，同時也能進行清消、維護。更有廠商，無償提供布料，作為輔具床包使用。因此，也讓每個輔具，承載著"愛的重量"，希望能親手送到，需要的家庭。

「翻過來這邊，慢慢來喔。」

長期臥床的阿媽，有醫療輔具需求，還需要溫暖的陪伴。不是搬家公司，而是桃園八德的輔具團隊。

「我OK，我OK，可以喔。」

3年來，為阿媽準備病床、輪椅、點滴架，到抽痰機，成為家屬強力的後盾。

家屬 何小姐：「師兄就是一聽到我們需要什麼輔具，就立刻地幫我們準備起來，然後，有時候，像我就不方便出門，他都會幫我們親自送過來，真的是非常窩心。」

「祝福您喔，(謝謝 謝謝師兄)，很孝順，我們的典範。」

八德輔具團隊，2021年成立以來，眼前所有的資源，病床、輪椅等等，都是由愛心民眾提供。

慈濟志工 蔡輝錫：「比較新的(輪椅)，比較不用維護很久的，先用，大概一天都能用個，3部的輪椅。」

慈濟志工 彭振維：「一個月來講的話，我們單單病床的部分，去年，我們就有1625床。」

隨著申請需求，越來越多，空間、人力，都成了考驗。志工靈機一動，將自家工廠，搖身一變，成為輔具轉運站。

慈濟志工 曾慶安：「(自家工廠)二樓因為沒有用到，就剛好，我們(八德靜思堂)地下室空間也不夠，那我就把它提供出來，當作倉庫，也讓志工可以在那邊清洗，還有就是出貨。」

慈濟志工 鄭春蓮：「會問慶安師兄，說，師兄，輔具很多了嗎，很多了，我們就會call說，有空的人就舉手我們就會(集合)，一次大概有4個、5個(人)會來。」

手套、口罩，全副武裝，熟練清洗輔具，這70坪空間裡，不只紓解存放量能，二來也讓輔具團隊，運作起來更有效率。

然而，這一分愛的接力賽，背後串聯的不只有志工，還有善心人士，輔具上頭的布料，都由民間業者無償提供。

代工廠老闆 李景民：「(布料)賣的話，對我們來講，是會多一點福利金，可是我想說，如果呂(源國師兄)先生，拿到慈濟那邊去，貢獻更多需要的人。」

慈濟志工 黃美玲：「這個裁桌放不下，所以他都，每天都是要去那邊，外面的地寬的地方，鋪在地上 裁剪，而且師姊年紀也都滿大，60幾歲了。」

每一個輔具，都是承載著"愛的重量"，志工們從不喊累，只願讓這個善的循環，一直延續下去。

