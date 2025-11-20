桃園八德驚險意外！小客車衝入 8 米深工地 駕駛幸無大礙
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】今（20）日下午 13 時 50 分，桃園市八德區介壽路二段 148 號前發生一起驚險的車禍事故。一名 61 歲廖姓女子駕駛福特 Kuga 小客車，從賣場出口準備駛入車道時，疑似因操作不當，車輛竟直直衝入一旁捷運工地的地下坑洞，落差約 8 公尺，現場情況相當危險。所幸事故當下工地內無其他作業人員，沒有造成二次傷害。警方指出，廖姓駕駛經酒測值為零，意識清楚，無其他乘客同行。
桃園市消防局在 13 時 47 分接獲報案後，立即由第一大隊大湳分隊派遣消防人員 10 名、消防車 3 輛與救護車 1 輛趕往現場。到場後確認車輛已落入施工區坑洞底部，駕駛右小腿腫脹擦傷，並出現胸部與腰部疼痛，但仍能保持清醒。
消防人員立即架設梯子協助廖女爬出坑洞脫困，過程小心穩定，確保其安全離開危險區域，隨後由救護人員護送至聖保祿醫院進行進一步檢查。整起事件未波及其他用路人或工地人員，現場亦無大量設施損毀。
八德警分局目前正釐清事故發生原因，並再次呼籲駕駛人，行經施工管制路段務必降低車速、注意路況變化，尤其出入賣場或巷弄時更需提高警覺，避免類似意外再次發生，共同維護道路交通安全。(圖/消防局提供)
