桃園公共工程友善高齡３案獲表揚

桃園市府表揚「公共工程高齡友善設計評審」優良案件，捷工局獲得特優。（工務局提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市政府五日於市政會議中舉行「公共工程高齡友善設計評審」優良案件頒獎表揚，由張善政市長親自頒獎，肯定各主辦機關及設計團隊在公共工程規劃設計階段即融入高齡友善理念，打造更安全、便利與貼心的城市環境，展現市府推動高齡友善城市的決心。

「公共工程高齡友善設計評審」優良案件，蘆竹區公所獲優等（左）交通局獲優等（右）。（工務局提供）

評審作業在九月辦理，共有十件工程參與評審，最終評選出「特優」一案、「優等」二案及「佳作」三案。得獎案件在動線設計、安全防護、休憩設施、全齡設備與資訊導引等面向表現亮眼，充分展現高齡友善設計的實踐成果。