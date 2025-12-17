桃園公園談判變砍人大逃殺！19歲男撂12國中生持刀圍剿

許男找12名國中生到場助陣，持刀砍傷豬男。翻攝畫面

桃園市楊梅區五福公園昨（16日）傍晚驚傳濺血暴力事件，19歲許姓男子疑因網路金錢、言語糾紛，與同齡朱姓男子相約到公園「談判」，未料竟一言不合翻臉，許男暗中撂來約12名國中生助陣，其中有人當場亮刀，朝朱男猛砍，現場血跡斑斑，駭人場面嚇壞附近居民。

警方指出，案發於當天下午18時許，雙方原本約在五福公園理論，不料許男早有準備，帶著多名未成年少年到場助勢，談判破裂後隨即爆發衝突，朱男遭多人圍攻，頭部後頸、左肩背、左手肘及右大腿多處刀傷，倒地濺血。熱心民眾見狀急忙報警，但警方趕抵時，動手一方已四散逃逸。

警方隨即展開追查，陸續將涉案人員查緝到案，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪嫌偵辦，並針對涉案國中生依規定通報校安機制。

楊梅警分局長張仁傑強調，警方對於街頭聚眾鬥毆、持械暴力行為「零容忍」，必定從速、從嚴偵辦，呼籲民眾遇有糾紛應循法律途徑理性處理，切勿一時衝動釀成無法挽回的後果。



