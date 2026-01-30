桃園公埔國小世界好友日 德印學伴跨國交流

桃園公埔國小歡迎德國國際學伴Lukas到來，Lukas挑戰「舞龍」

公埔國小學生與國際學伴Lukas一起打籃球

公埔國小與印度姊妹校Delhi Heritage School展開「跨國午餐文化交流」

公埔國小學生品嘗手作印度烤餅

公埔國小學生在視訊鏡頭前與印度師生分享親手製作馬薩拉與烤餅的心得

印度姊妹校師生享用臺灣的營養午餐

桃園市蘆竹區公埔國小推動國際教育，日前舉行「世界好友日（Gongpu World Friends Day）」，從德國學伴的實體互動到印度的午餐換食，為孩子開啟一扇認識世界的窗，讓學生在真實生活情境中，用英語聊天、用文化交朋友。

公埔國小表示，六年級學生與德國國際學伴Lukas進行了長達 10 週的線上交流，日前Lukas到學校與學生見面，讓孩子們相當驚喜，直呼「真人版德國哥哥來了！」Lukas與公埔學生從生活點滴聊到美食興趣，建立深厚的友誼。這場「網友見面會」不僅履行了孩子們相約打籃球的承諾，學校更安排了最具代表性的特色社團展演「溜冰舞龍」作為迎賓禮。學生穿上直排輪展演傳統舞龍，讓Lukas看得目不轉睛，更親自穿上裝備下場挑戰，並說「Too cool!」。

此外，公埔國小長期與印度姊妹校Delhi Heritage School交流，今年在教育部指導下，策劃創新的「跨國午餐文化交流」，藉由即時視訊連線，臺灣與印度師生同步用餐。公埔學子化身異國小主廚，在老師及廚工阿姨的協助下，學習烹煮咖哩馬薩拉 (Curry Masala)、印度烤餅、印度奶茶等經典料理，讓全校師生在臺灣的教室裡，享用正宗的印度風味午餐；而遠在印度的姊妹校，也在廚房裡挑戰臺灣特色午餐，如炒米粉、水餃等，讓印度師生感受濃濃的「臺灣味」。用餐過程中，公埔學生一邊品嚐印度風味料理，一邊熱烈討論印度餐點的特色，也比較印度與臺灣奶茶口感的異同，孩子開心的表示好像真的到了印度旅行。

公埔國小說明，這次與印度姊妹校的午餐交流，孩子們從食材、香料到飲食習慣，逐步認識彼此的文化。公埔學生與印度學伴分享臺灣營養午餐的特色、餐桌禮儀，以及使用筷子吃飯的小技巧；印度學生則提到，學校沒有供應營養午餐，都是學生自行攜帶午餐到校，並說明印度偏好以蔬食為主的飲食選擇；也分享印度料理中常使用的薑黃、孜然、小茴香、辣椒粉與馬薩拉等多種香料，以及談到在日常生活中手與餐具並用的用餐習慣。