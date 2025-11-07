桃園公寓藏應召集團！警攻堅查獲12名應召女、6男客

警方攻堅查獲12名應召女、6男客。(圖/讀者提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者邱怡芳

桃園警分局同安派出所所長謝惟靈日前接獲情資，以41歲丁姓女子為首的應召集團，選擇隱密性較高的社區公寓設立據點，透過煽情廣告招引客人。謝惟靈立即向分局行政組陳報，並共組專案小組進行監控蒐證。

桃園分局表示，專案人員經完成蒐證掌握應召據點的運作模式，於昨(6)日14時30分許，兵分2路持法院核發之搜索票同步進行攻堅查緝。員警由A據點毀損的玻璃門潛入直衝二樓，應召女子見到員警立即逃往浴室等處躲藏，員警見布幕後藏人，掀開時該女子還喊著：我在睡覺!仍難逃員警查緝。B據點於大樓內，員警埋伏於據點旁，待屋內人員外出立即一擁而上，將人員推入屋內查緝。本次行動共查獲6名越南籍、本國籍6名等12名應召女子，其中5人還是逾期居留，另客人6名。警方將依法進行裁罰，外籍女子則移送專勤隊收容。

桃園分局提到，為淨化轄內治安，強力執行靖黃專案，本年度迄今已查獲妨害風化案件39件移送法辦111人，將持續加強掃蕩違法場所，全力確保市民擁有一個健康、安全的生活環境。