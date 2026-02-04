桃園公有市場聯名年菜下殺至399元 限量400份明線上開賣

桃園市經發局及觀旅局「迎金馬・遊桃園」專題報告。圖：市府提供

桃園市長張善政今（4）日下午主持市政會議，聽取經發局及觀旅局「迎金馬・遊桃園」專題報告後表示，隨著春節腳步接近，市府整合相關局處資源，規劃年貨大街及多條走春路線，歡迎市民朋友把握假期，攜家帶眷走訪桃園各大景點、採買年貨，親身感受熱鬧歡騰的年節氣氛。

桃園市府以「買年貨來桃園」為主題，將舊城文化底蘊融入新春市集，打造兩大核心亮點。圖：市府提供

經發局表示，今（115）年以「買年貨來桃園」為主題，將舊城文化底蘊融入新春市集，打造兩大核心亮點。「桃園藝文廣場」年貨大街將於2月6日至15日率先登場，匯集120個特色攤位；「中壢銀河廣場」則於2月10日至14日接力展開，精選45個攤位，讓市民輕鬆採買、便利過好年。

廣告 廣告

經發局指出，為推廣公有市場年味，特別推出13款市場聯名年菜福袋，原價800元，限量400份以399元優惠價回饋市民，將於明日中午12時於KKTIX平台準時開賣。此外，即日起至3月1日，民眾至全市公有市場消費不限金額，即可領取限量紅包袋，如至公有市場與年味妝點合照並上傳到指定貼文留言處，還能參加抽獎，享受購物與新春好禮的雙重樂趣。

觀旅局說明，為迎接春節連假，市府精心規劃「六（遛）馬」六大主題路線，並賦予開運寓意，包括象徵富貴滿門的「舊城廟宇」、步步高升的「山岳健行」、順風順水的「單車漫遊」，以及舒壓解悶的「青埔潮流」與廣結好緣的「山林賞花」。市府同步上線「大龍門旅遊專題網站」，以手繪風格呈現大溪、龍潭、石門特色，民眾走訪指定景區還有機會獲得「馬年祝福吉祥小物」，為新的一年增添喜氣。

觀旅局指出，新春壓軸盛事「2026桃園燈會」，今年以「飛馬耀桃園」為主題，於2月25日至3月8日盛大登場。燈會展區橫跨虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園，平日晚間6點至9點半、假日延長至10點亮燈，邀請民眾在元宵佳節期間，與親朋好友一同漫步燈海，共享歡喜團圓的溫馨時刻。更多資訊請上桃園觀光導覽網查詢。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園年貨大街開跑！13款限量年味福袋「這招」半價買

春節返鄉出遊車潮多 桃園交通、警察局堅守交通疏運崗位