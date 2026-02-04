桃園公有市場聯手 推13款特色年味福袋半價開售

（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園市政府今年串聯全市14座公有傳統市場，推出13款限量「年味福袋」，每套價值約新台幣800元，將自明天中午12時起於線上平台以半價399元限量販售，民眾可在完成下單後至市場兌換。

桃園市長張善政今天出席「2026桃園年貨大街開幕記者會」時表示，今年在桃園藝文廣場及中壢銀河廣場兩處規劃年貨大街，同時匯集全市14座公有傳統市場特色，推出13款限量「年味福袋」，精選「桃園上好攤」及經濟部「樂活名攤」星等攤商商品。

桃園市經發局也說，即日起於全市公有市場同步推出消費送限量馬年紅包袋活動，民眾於市場攤位消費即可獲得專屬市場的「好市馬吉來」紅包袋，活動共限量發送6萬個，送完為止，另有打卡抽獎活動。

「桃園年貨大街」展售活動將於2月6日至15日在桃園藝文廣場、2月10日至14日在中壢銀河廣場登場，相關活動資訊可至「桃園市政府經濟發展局」粉絲專頁查詢。（編輯：林恕暉）1150204