桃園公立納骨塔使用近7成 即起不限戶籍樹葬免費

草地上挖了洞，將往生者骨灰倒進入掩土再獻花，家屬親友雙手合十用最虔誠的心祭拜，這裡是桃園率先開放樹葬的楊梅生命紀念園區，另外還有蘆竹、龍潭及大園共4處樹葬區，環保葬數由2024年1600多位成長到去年的1700多位，年輕人接受度較高。

楊梅人陳女士表示，「因為是基督徒，我們沒有燒香、沒有拜拜，也沒有什麼靈骨塔那些，我就選擇樹葬，就是這樣最環保。」

楊梅人江先生表示，「這是往生者他自己的遺願啦，他說要選擇樹葬，簡單環保。」

廣告 廣告

隨著觀念改變，土葬率逐年下降，火葬已成主流。桃園公立納骨塔使用率去年底已達68.57%，為提高納骨塔使用效率，民政局積極推廣環保葬，鬆綁收費限制，無論亡者是否設籍桃園，只要申請樹葬全面免費。

桃園市民政局副局長賴嘉美說明，「依照我們桃園市的死亡人口的統計分析，目前有超過十分之一以上的民眾是身後事選擇環保葬，我們桃園市有4個區、共5個樹葬區。」

民政局表示，目前桃園提供環保葬部分有海葬和樹葬，海葬由上半年一場，今（2026）年增加到上、下半年各一場，提升參與便利性；也同步啟動環保葬鼓勵金發放計畫到預算用完為止，民眾只要將存放在公立納骨塔的骨骸、骨灰櫃位遷出，改採環保葬，就可申請鼓勵金2萬元及1萬元。

更多公視新聞網報導

桃園發現40種野鳥棲息埤塘 民團籲政府重視野鳥數量

