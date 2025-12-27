桃園公車迎向「嗶」時代 明年1月起三大支付APP掃碼上路

桃園市全市市區公車與桃小巴將全面啟用「多元支付」乘車碼服務。搭乘公車時，除了現有的實體電子票證與現金外，更可透過手機乘車碼掃碼支付，徹底告別忘記帶卡或零錢不足的困擾，讓乘車體驗更為便利。（本報資料照片）

市區公車全面更換新式驗票機，三大支付APP率先開跑，桃園市交通局為提升公共運輸服務品質，市府積極爭取交通部公路局補助，讓市區公車業者全面汰換可以刷乘車碼之驗票機。115年1月可以使用「悠遊付（Easy Wallet）」、「一卡通iPASS Money」及「愛金卡icash Pay」之QR乘車碼掃描扣款，享受「一支手機在手，桃園公車隨你走」的便利生活。

至於市民關心的乘車優惠問題，市府採取分階段完善上路。首波上路的多元支付功能將以「掃碼支付」為主，尚無乘車轉乘優惠。115年1月將先以「全票」扣款為主，65歲以上長者在支付APP設定會員辨識身分成功後可以法定「半價」搭乘扣款。桃園市政府正全力投入第二階段的系統整合，115年第三季將結合「桃園市民卡2.0」計畫，將同步上線行動支付的乘車優惠（如：買一送一、轉乘優惠等），並提供市民卡專屬身分別之票種掃碼服務。

市府溫馨提醒提醒廣大通勤族：上下車與實體卡片相同，皆須使用同樣的APP掃碼，避免產生溢扣之情形。115年第3季整合市民卡2.0 APP，才能有相關乘車優惠與轉乘優惠。如果要使用乘車優惠與轉乘優惠，要使用實體卡片搭乘公車。桃園市政府將持續優化公共運輸環境，提供市民更低碳、便捷且多元的轉乘服務。

