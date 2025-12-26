桃園公車駕駛受訓即就業2.0 明年登場

桃市府115年1月1日推出新版「大客車受訓即就業2.0」計畫，不僅大幅提高福利待遇，推出入職大客車駕駛5萬元入職獎金，再增加2個階段里程碑獎金，並首度納入補助首年駕駛員責任保險機制。（本報資料照片）

為有效緩解公車駕駛人力缺口，進一步提升公共運輸安全與服務品質，桃市府115年1月1日推出新版「大客車受訓即就業2.0」計畫，不僅大幅提高福利待遇，推出大客車駕駛5萬元入職獎金，再增加2個階段里程碑獎金，並首度納入補助首年駕駛員責任保險機制。

市府首要考量市民搭乘大眾運輸安全，在受訓即就業2.0計畫中，新增規定所有入職駕駛均須檢附警察機關115年核發警察刑事紀錄證明，確保受僱者無刑事紀錄，藉由源頭篩選好駕駛，建立市民對公車服務的信任。交通局說明，確保駕駛有良好的品行是第一要務，市民搭乘客運時，也會更加安心。

除了穩定的津貼補助，市府更重視駕駛員身心全方位支持，整合桃市府各局處資源，提供心理支持、家庭關懷課程，及安全駕駛、法律保障、理財規畫等培訓，讓每位駕駛都能安心投入、長久留任。交通局強調，這不僅是徵才計畫，是用永續思維照顧市民出行需求，與駕駛員生活品質的完整方案。

交通局說，今年已設定駕駛參加完此方案後，要在桃園市服務一定年限，明年2.0計畫也會持續維持，避免駕駛受訓完就離職。此外為提升駕駛保障，每人每年提供2萬5400元保費補助，讓駕駛得以自行投保職業駕駛相關保險，只要出示保單單據就能請領，彌補意外發生時公司保障不足狀況。

因現行法規尚未開放僑外生擔任公車駕駛，桃市府持續呼籲中央單位，加速修法推動開放外國僑生加入公車駕駛行列，補足全國人力缺口。交通局表示，已經預先準備補助外籍人士考取華語文報名費用，因駕駛要能看得懂路標，並與乘客溝通，語文是重要門檻，提前預備是希望中央一旦開放就能無縫實施，改善駕駛缺工問題。

交通局也期待中央及各縣市政府能參考桃園經驗，一同推動「受訓即就業」模式，讓全國公共運輸服務更穩定，使駕駛員職涯更有保障。