桃園公道正義服務協會送暖弱勢長者 劉承武演講籲：實踐孝道精神傳遞人文關懷

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】桃園公道正義服務協會與八德玉元宮等多個公益團體，於30日下午在八德區霄裡天公廟玉元宮舉辦「跨年感恩送禮予108位弱勢老人」慈善活動。玉元宮主委、桃園市議員段樹文，以及全國被害人權協會理事長劉承武應邀出席。劉承武以「終生不被害、不被騙、不再犯錯與自然養生保健長壽健康無疾無憾之道」為題進行專題演講，他強調，台灣絕對不能淪為冷漠無情的國家，對於貧窮族群與弱勢老人，應透過傳統漢學、漢典與漢醫等文化遺產，提供更深層的人文關懷。

全國被害人權協會理事長劉承武(左三)、桃園市議員段樹文(右三)出席桃園公道正義服務協會公益慈善活動。(翻攝畫面)

劉承武在演講中指出，「愛的反面不是批評或恨，而是漠不關心」，這才是台灣社會最重要的軟實力展現。他認為，台灣弱勢老人的身心健康是全體台灣人共同的福田，透過自然養生保健觀念的推廣，能讓長者學會善用天然方法而非過度依賴醫療，達到無憾善終的健全生活。劉承武感性表示，此次公益列車再度開往桃園，特別感謝桃園市議員許更生及所有社會賢達的大力支持，讓「老吾老以及人之老」的孝道精神得以在弱勢老人群體中真正落實，並期望能傳承至下一代。

全國被害人權協會理事長劉承武進行專題演講。(翻攝畫面)

活動現場除了提供108份愛心物資給予弱勢老人，更安排了義剪與義診，協助長者矯正骨骼與檢查健康。劉承武進一步表示，透過這樣的公益參與，能結合人道關懷、人權思維與人性尊嚴，讓人群相處朝著共贏之道邁進。他更幽默的用台語表示，台灣最大黨不是民進黨也不是國民黨，是「足感動」，強調這種人與人之間的深度連結，正是台灣文明發展與主體性文化最重要的寶庫。

活動現場提供108份物資援助弱勢族群老人。(翻攝畫面)

桃園市公道正義服務協會理事長袁慧心也對理監事及會員的支持表達感謝，表示協會未來將持續推動偏鄉弱勢關懷，秉持取之社會、用之社會的理念。活動在劉承武與現場108位長者演唱歌曲並分享心得的同樂溫馨氣氛中畫下句點，劉承武強調，他將在有生之年持續舉辦此類活動，貫徹「心中有別人」的善良信念，確保台灣不放棄任何一個弱勢生命，讓隱形的善念力量慢慢體驗並改變社會環境。

