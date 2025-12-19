桃園共舞以色列 當代舞蹈躍然航空城市

「以色列編舞家Gil Kerer交流工作坊」大合照。（文化局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園文化局積極打造跨國舞蹈交流平臺，十八日駐台北以色列經濟文化辦事處邀請以色列編舞家 Gil Kerer於中壢藝術館，以舞會友舉行舞蹈藝術交流工作坊，以色列當代舞向來以豐沛張力、強烈韻律與詩性身體語彙見稱，此次與桃園舞蹈團隊展開深度互動，呈現桃園藝文發展蓬勃勢態，為城市注入多層次舞蹈語彙、跨文化視野與豐富創作能量。

桃園近年舞蹈創作能量強盛，城市各角落皆可見充滿活力舞蹈團隊。本次代表桃園交流之桃園傑出演藝團隊：「君舞蹈劇場」連續二年榮獲文化部遴選代表臺灣遠赴法國亞維儂藝術節及英國愛丁堡藝穗節演出、「敦青舞蹈團」近年攜手菲律賓專業古典芭蕾舞團芭蕾馬尼拉（Ballet Manila）共製驚豔四座之大型童話芭蕾舞劇，以及桃園傑出潛力團隊「萍影舞集」今年七月將地域色彩濃烈的藍染作品《靛》，帶向法國外亞維儂藝術節等，展現桃園舞蹈藝文團隊之國際視野。

此次受邀來台的以色列編舞家Gil Kerer生於一九八七年，於以色列奇布茲現代舞團（Kibbutz Contemporary Dance Company）及Vertigo舞團(Vertigo Dance Company)展開職業舞蹈生涯，長期投入當代舞蹈創作探索，作品以細膩人性關照與豐富身體語彙見長。自二0一五年起活躍於國際舞壇，持續於歐洲、亞洲與美國發表新作、參與藝術節巡演與跨文化計畫，累積亮眼創作能量。Kerer擅以溫柔力量引導身體流動，作品具深層情感、清透觸感與獨到美學，此次交流冀望藉自身舞蹈閱歷將歐美舞壇特色帶入桃園，進一步提升城市舞蹈藝術文化多樣性與國際交流深度。

文化局指出，此次以色列舞蹈交流不僅深化創作厚度、拓展國際視角，更為桃園藝文注入跨文化養分。未來將持續整合城市舞蹈能量、表演藝術節慶與多方資源，打造桃園成為具國際友善度、創作自由度與藝術生命力之舞蹈基地。