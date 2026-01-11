桃園冬之祭 角板山行館梅花季 300株白梅盛開迎新春

走春賞梅趣 角板山梅花季串連羅浮溫泉、小烏來打造冬日嘉年華。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】隨著寒流接連來襲，桃園角板山行館園區內近 300 棵梅花樹已陸續綻放，潔白花瓣點綴枝頭，勾勒出北台灣冬季最具代表性的優雅風景。目前園區花況約達五成，預估 1 月中旬進入盛開期。為方便民眾掌握花訊，風景區管理處除了在臉書粉絲專頁更新資訊，更於「遊桃園」YouTube 頻道提供即時影像，讓賞花客能隨時遠端觀察即時花況，規劃最佳行程。

「2026 角板山行館園區梅花季」將於 1 月 17、18、24 及 25 日盛大舉辦。1 月 17 日開幕當天，現場將邀請三民國小森巴鼓、義盛國小合唱團及原林舞集帶來充滿活力的演出。活動期間規劃多項沉浸式體驗，包括融合日、英、歐式與復興區在地茶文化的「梅樹下國際茶席」，讓遊客在梅香中細細品茗。此外，「梅花市集」匯集 22 攤北橫特色農產與手作美食，園區茶坊更安排書法家現場揮毫贈送春聯。凡參加活動並下載「遊桃園 APP」或追蹤風管處粉專，還有機會領取每日限量 200 瓶的「角板山梅子康普茶」。

風景區管理處表示，此次梅花季更串聯角板山、羅浮及小烏來地區共 34 家商家推出限定優惠。1 月 17 日至 25 日期間，民眾憑電子 DM 即可在指定店家、羅浮溫泉享有折扣，前往小烏來風景特定區亦可享優待票價。17 日開幕當天另有驚喜抽獎，遊客上傳與梅花的 IG 合照並完成指定標註，即可於下午 2 點起兌換限量 200 份的「舒華限量桌曆」。此外，「小烏來宇內溪溫泉冬日嘉年華」也同步展開集章兌換主題毛巾與許願牌活動，適合全家大小順遊體驗。

餐飲方面，蕃薯藤自然咖啡將於 1 月 17 日正式進駐園區「回字館」，秉持食在地、食有機的理念，提供半自助式早午餐、有機咖啡與在地梅子風味糕點，為遊客在歷史空間中打造慢活的賞梅新據點。風景區管理處提醒，雖然復興區公所提供仁愛、上台地及介壽國中等停車空間，但因花季人潮眾多，建議民眾利用台灣好行 502 小烏來線、506 東眼山線或大溪總站多線公車前往，共同在山林間感受專屬於冬季的白色浪漫。(圖/風景區管理處提供)