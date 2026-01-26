桃園冬令營攜手外師打造多元主題 激發學子創意潛能

今、明兩日於文昌國中辦理「Witty Winter Wonderland 機智冬季奇幻地冬令營」圖：教育局提供

為持續拓展學生的學習視野，桃園市教育局結合外籍教師專業與創新課程設計，於寒假期間規劃豐富多樣的學習活動，讓學生在假期中也能保持學習動能，培養跨域能力。2026年寒假將於今(26)、明兩日，於文昌國中辦理「Witty Winter Wonderland 機智冬季奇幻地冬令營」，透過結合語言、藝術、科技與生活素養的課程內容，打造兼具趣味與深度的學習旅程，陪伴學生度過一段充實又精彩的寒假時光。

桃園市教育局結合外籍教師專業與創新課程設計，於寒假期間規劃豐富多樣的學習活動。圖：教育局提供

此次冬令營以跨領域學習為核心，課程安排採分組跑班與大團體活動交錯進行，參與對象為桃園市國小5、6年級學生，以及國中7年級學生，報名反應熱烈，共計錄取66位學生。課程內容多元豐富，由外籍教師量身設計，涵蓋Living Technology－從想像變立體、Music－英語歌曲猜猜樂、Health Education－繽紛健康餐盤、Visual Arts－小畫家大樂趣、AI Reading－個人化繪本、Performing Arts－翻牌口語挑戰、iPad 課程－GarageBand 小DJ Fun Music，以及「活用英語動起來」等主題，引導學生透過實作、創作與任務挑戰，逐步建立英語表達自信，並培養創意思考、團隊合作與問題解決等關鍵能力，讓學習跳脫課本，成為可親身體驗的歷程。

營隊亦特別規劃「美感教育美叮噹」特色活動，邀請曾多次登上國際舞台的「虎劇團」到場分享，透過職涯交流、動感演出，以及溜溜球與扯鈴體驗，帶領學生近距離感受表演藝術的魅力，激發創意潛能，拓展對未來多元發展的想像。整體課程兼具學習深度與趣味性，為學生留下難忘而充實的寒假回憶。

除為桃園市學子打造多元豐富的學習環境外，教育局亦同步強化教師專業能量，從師資端扎根教學品質。除持續推動國中小教師雙語教學專業成長方案外，並特別攜手國立台灣師範大學進修推廣學院，開設雙語增能培育六學分班，協助教師精進雙語課程設計與教學實務能力，修畢課程並通過B2語言認證者，將於專長項目中加註雙語教學次專長，擴展教學專業領域。

此外，教育局亦於學期中規劃多元交流與學習管道，包括外師線上會客室，讓學生突破時空限制，與外籍教師即時互動；並推出全台首創的「外師任意門 E-Door to the World」Podcast系列課程，由外師精選文章並設計聽讀內容，提供各國中於早自習或合適時段播放。透過多元且創新的推動策略，逐步形塑貼近生活的雙語學習情境，協助學生拓展國際視野與多元文化理解，穩健邁向雙語城市與國際化城市的發展目標。

