桃園冬令營攜手外師打造多元主題 激發學子創意潛能
為持續拓展學生的學習視野，桃園市教育局結合外籍教師專業與創新課程設計，於寒假期間規劃豐富多樣的學習活動，讓學生在假期中也能保持學習動能，培養跨域能力。2026年寒假將於今(26)、明兩日，於文昌國中辦理「Witty Winter Wonderland 機智冬季奇幻地冬令營」，透過結合語言、藝術、科技與生活素養的課程內容，打造兼具趣味與深度的學習旅程，陪伴學生度過一段充實又精彩的寒假時光。
此次冬令營以跨領域學習為核心，課程安排採分組跑班與大團體活動交錯進行，參與對象為桃園市國小5、6年級學生，以及國中7年級學生，報名反應熱烈，共計錄取66位學生。課程內容多元豐富，由外籍教師量身設計，涵蓋Living Technology－從想像變立體、Music－英語歌曲猜猜樂、Health Education－繽紛健康餐盤、Visual Arts－小畫家大樂趣、AI Reading－個人化繪本、Performing Arts－翻牌口語挑戰、iPad 課程－GarageBand 小DJ Fun Music，以及「活用英語動起來」等主題，引導學生透過實作、創作與任務挑戰，逐步建立英語表達自信，並培養創意思考、團隊合作與問題解決等關鍵能力，讓學習跳脫課本，成為可親身體驗的歷程。
營隊亦特別規劃「美感教育美叮噹」特色活動，邀請曾多次登上國際舞台的「虎劇團」到場分享，透過職涯交流、動感演出，以及溜溜球與扯鈴體驗，帶領學生近距離感受表演藝術的魅力，激發創意潛能，拓展對未來多元發展的想像。整體課程兼具學習深度與趣味性，為學生留下難忘而充實的寒假回憶。
除為桃園市學子打造多元豐富的學習環境外，教育局亦同步強化教師專業能量，從師資端扎根教學品質。除持續推動國中小教師雙語教學專業成長方案外，並特別攜手國立台灣師範大學進修推廣學院，開設雙語增能培育六學分班，協助教師精進雙語課程設計與教學實務能力，修畢課程並通過B2語言認證者，將於專長項目中加註雙語教學次專長，擴展教學專業領域。
此外，教育局亦於學期中規劃多元交流與學習管道，包括外師線上會客室，讓學生突破時空限制，與外籍教師即時互動；並推出全台首創的「外師任意門 E-Door to the World」Podcast系列課程，由外師精選文章並設計聽讀內容，提供各國中於早自習或合適時段播放。透過多元且創新的推動策略，逐步形塑貼近生活的雙語學習情境，協助學生拓展國際視野與多元文化理解，穩健邁向雙語城市與國際化城市的發展目標。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
新北 愛迪生計畫 創意變專利成果
新北市教育局系統性推動全國唯一的「愛迪生計畫」，深化校園智慧財產權教育，協助高中職師生將生活中的創意構想，轉化為可落實應用的專利成果。114學年度共有5所學校成功取得6件專利，成果涵蓋公共安全、生活設計、永續減量與教學創新等面向，展現學生以科技回應真實問題的實作能力。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
公私協力 弱勢生寒假供餐不中斷
記者林雪娟∕台南報導 為確保經濟弱勢學生在寒假期間，仍能獲得穩定餐食與…中華日報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
從校園落實到產業 ！新北「愛迪生計畫」學生創意變專利
記者蔡琇惠／新北報導 從道路安全、生活設計到永續科技，新北市持續把創意變成可以落地的…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
融合教育現困境！特教生課堂情緒失控 教師負擔加重
近年中央推動普特融合教育，特教生與一般學生共同學習，但在特教生人數逐年增加下，正面臨師資與輔導資源嚴重不足的問題，據統計平均師生比更已惡化至1：10.42。議員吳世正接獲陳情，國中小班級因特殊生情緒失控導致課堂混亂，影響一般學生學習，也加重教師負擔，要求教育局增加特教人力資源。台北市教育局回應，將持續增置特教班級數及教師人數。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北首創候用校長AI認證
新北市教育局昨（二十六）日於豐年國小及石碇高中同步啟動一一五年度國中小候用校長儲訓課程，正式展開新一輪校長人才培育。今年共遴選二十五名通過初、複試的準候用校長，並首度將「AI認證」納入培訓核心，強化教育領導者的科技治理與前瞻決策能力，打造智慧校園新世代領航者。教育局長張明文表示，新北市對校長遴選與培育向來採取高標準、嚴把關機制，一一五年度候用校長除須完成一至五月的完整儲訓外，後續更需進入教育局進行近一年的「第三階段甄選」實務歷練，透過每週隨同資深校長進行校務觀摩與行政實作，累積真實辦學經驗，通過多元考核後，方能正式取得候用校長資格。教育局表示，此次儲訓規劃為期十一週，首週木章訓練由中華民國童軍總會及新北市童軍會共同指導，藉由戶外實作與任務挑戰，引導準校長深刻體悟「互助、責 ...台灣新生報 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
桃園市英語冬令營隊 培養學生跨域學習能力
桃園市教育局在桃園文昌國中辦理「Witty Winter Wonderland 機智冬季奇幻地冬令營」，透過結合語言、藝術、科技與生活素養的課程內容，打造兼具趣味與深度的學習旅程，培養學生跨域能力，豐國立教育廣播電台 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
金價衝破5000美元因全球「央媽」？ 楊金龍：僅5央行搶買
金價漲不停！國際黃金現貨價格在台北時間今天(26日)清晨首度衝破每盎司5,000美元，再刷新紀錄。不少機構直言主因是全球央行(所謂央媽)搶買。不過，央行總裁楊金龍上午在立法院財政委員會答復立委質詢時表示，若就細部來說，並非「全球央行」，事實上只有5個國家央行在買，像是韓國、日本、歐洲央行買的量都不大。 美國與北約盟友近日因格陵蘭主權議題陷入緊張，加上其他地緣政治動盪，使得投資人紛紛尋求黃金等避險資產。國際現貨金價於台灣時間26日早上7時04分衝上每盎司5,019.85美元，之後一路飆漲至每盎司5,093美元，幾乎快攻下5,100美元價位。 根據公股銀龍頭台灣銀行的最新報告，跨國金融服務集團高盛(Goldman Sachs)的最新報告指出，由於私人部門正跟隨各國央行加速配置黃金，高盛再度上調金價展望，將今年底目標價由每英兩4,900美元上調至5,400美元。報告另指出，近期的避險買盤主要針對長期風險，具備更強黏著性，不易在短期消退；另外，新興市場央行將持續增持黃金，預期未來每個月將平均購入黃金數量達60公噸，為金價提供長期支撐。 金價再刷歷史新高，我國中央銀行持有黃金高達1,363萬盎司中央廣播電台 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 575則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 15則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 8則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 1則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 13則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 5則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 4則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言