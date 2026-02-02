桃園冬令發放圍爐 提早獻上新年祝福

歲末寒冬，慈濟基金會舉辦「北區冬令發放圍爐暨獨老關懷活動」，於1月31日與2月1日合計舉辦十二場次，遍及北北基、桃竹及澎湖、金門等離島地區，溫暖超過五千戶受關懷家庭。活動以「回娘家吃團圓飯」為主題，結合物資發放與圍爐餐敘，讓弱勢家庭在寒冬中感受社會的關懷與人間的溫情。

2月01日，桃園八德靜思堂舉行冬令發放圍爐活動，為桃園地區(含部分新北地區)慈濟照顧戶、獨居長者(含志工親送到府家戶)提早獻上新年祝福，桃園市政府社會局長陳寶民也到場預祝鄉親新春佳節愉快。

廣告 廣告

前來參加圍爐發放的鄉親報到後，先自由參與分站活動，可以到義剪區，由美髮志工幫忙打理出新髮型，如有健康問題需要諮詢，慈濟人醫會的醫護志工也駐站提供服務，現場也有提供牙齒診治服務、志工還規劃了趣味遊戲關卡跟鄉親進行互動，也設置衣物區，可以在此挑選喜歡的衣服帶回家，場內活動部分更有兒童太鼓表演，以熱鬧動感的鼓聲，揭開活動序幕。

阿富，早年因得不到家人接納而離家，居住於新北市期間，因失業及生活挫折，以暴食為宣洩出口，導致體重一度高達 280 公斤，生活幾近失能。2020 年5月慈濟三重區訪視團隊走入阿富的生命中，當時他因過度肥胖無法外出，志工陸續媒合慈濟人醫會、台北慈濟醫院到宅醫療、量身作衣、居家清掃，並介入營養師與健康飲食計畫。當阿富體重逐步下降後，志工邀約他加入環保志工，透過志工活動參與，志工團隊持續陪伴與互動，幫助他重拾自信。

同時，志工們亦前往桃園拜訪阿富的爸媽，2022年1月阿富在父母愛的支持下，於台北慈濟醫院進行縮胃手術，讓體重陸續降至 80 多公斤，目前穩定工作中，阿富也參加志工見習培訓，把這份善與愛的力量延續，成為助人之人。

慈濟基金會表示，2026年全臺北中南東及離島(澎湖、金門)預計辦理56場冬令發放，預計全臺將近27000戶家庭受惠，每年農曆過年前舉辦冬令發放暨圍爐活動，為這些弱勢家庭獻上新年祝福。

撰文／李佩璇；攝影／夏萍蓮、張暢忻、陳明麗