桃園冬日泡湯新聖地！宇內溪溫泉嘉年華開跑 集章換特色毛巾

今、明兩日舉辦「宇內溪溫泉冬季嘉年華」，邀請大家一同感受冬日宇內溪的溫暖與特色。圖：觀旅局提供

桃園市小烏來風景特定區內的宇內溪溫泉是冬季出遊的最佳選擇，為了讓大家能深入體驗小烏來的優美風景與在地原民文化，桃園市觀光發展基金會於今(10)日起至2月1日特別規劃了集章兌換限量贈品的活動，並在活動期間的每周六、日提供免費導覽，更在今日、11日舉辦「宇內溪溫泉冬季嘉年華」，邀請大家一同感受冬日宇內溪的溫暖與特色。

有著「美人湯」之稱的宇內溪的碳酸氫鈉泉水，讓諸多遊客慕名而來。 圖：觀旅局提供

觀光旅遊局長陳靜芳表示，宇內溪一直都是暑期戲水的熱門景點，去年暑假期間便累計約2萬5千人次到訪，而自從加設溫泉區後，更成為桃園冬日泡湯的新選擇，而有著「美人湯」之稱的宇內溪的碳酸氫鈉泉水，更讓諸多遊客慕名而來，一面泡湯，一面在緊鄰宇內溪的露天的湯池裡眺望溪流美景。而在地的泰雅部落文化，更是串連起小烏來特定風景區的核心，透過這次的集章順遊、免費導覽，遊客們更能深入了解在地文化的繽紛與優美，留下專屬於北橫的冬日回憶。

此次活動推出宇內溪的在地好朋友Luma與Firu兩位卡通角色，帶領大家一同感受小烏來繽紛之美，今日至2月1日活動期間，只要憑小烏來天空步道購票憑證即可索取活動專屬的「集章導覽地圖」，依循地圖指引集滿4個章即可免費兌換主題限定Luma、Firu特色毛巾及許願牌，數量有限換完為止。同時，為了讓遊客們深入體驗小烏來的山林生態、溫泉文化及泰雅族生活脈絡，活動期間每周末更將提供免費的專業導覽，每週六日的上午10點30、下午2點各一場，導覽採現場登記報名，每場次20人為限，並依現場情況調整。

此外，基金會更於今、明兩日推出「宇內溪溫泉冬季嘉年華」活動，結合溫泉泡湯、音樂演出、市集與文化體驗。今日的「飛鼠兄弟的溫泉派對」當日安排DJ音樂暖場、開幕儀式、互動拍照裝置及集章導覽活動，民眾可沿著指定路線走訪天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布等景點，完成集章後兌換限量毛巾與許願牌，並於溫泉區完成祈福儀式，為新的一年留下祝福；明日的「泰雅森音文化日」 則以音樂與文化展演為核心，邀請原住民表演團體進行定點演出，透過歌聲、節奏與吟唱，呈現泰雅族與山林共生的文化記憶。現場同時設有原住民手作體驗與在地市集，讓民眾在聆聽音樂之餘，也能透過味覺、雙手與交流，認識原鄉生活樣貌。

基金會副執行長陳信守補充，今、明兩日的主題活動日不僅是冬季嘉年華的重點開場，更希望透過故事導覽、文化音樂與溫泉體驗的結合，讓民眾以輕鬆、有溫度的方式，認識復興區宇內溪的自然與文化魅力，而自活動的集章換好禮與免費專業導覽，更是邀請大家與飛鼠兄弟一同尋路，走進小烏來吸收大自然的芬多精、負離子、氧氣，順遊「小烏來四寶」，天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布以及冬日旅遊新聖地宇內溪溫泉，在溫泉暖意與森音環繞中，展開屬於冬天的原鄉旅程。

