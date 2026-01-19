桃園凌晨大火 警方迅速逮獲燒垃圾縱火嫌犯

20260118193807_0_7641b4

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】今（18）日凌晨0時11分許，桃園警察分局接獲民眾報案，指桃園區和平路某大樓5、6樓發生火警，火勢相當猛烈。景福派出所長吳家鳴立即率領員警趕抵現場，迅速封鎖周邊道路並疏散民眾，同時協助消防人員進行救災作業。

該棟大樓目前處於半廢棄狀態，平日有數名街友在此居住。火勢從5樓起火後迅速向上延燒，波及6至8樓，現場堆放大量雜物助長火勢。消防局第一大隊三民分隊於0時16分抵達現場，出動83名消防人員、2名義消、14部消防車、5部救護車及其他支援車輛14部全力灌救。火勢於0時34分獲得控制，並在2時33分完全撲滅。

幸運的是，本次火警未造成任何人受困或受傷。燃燒範圍包括5樓約50平方公尺、6樓約50平方公尺、7樓及8樓各約100平方公尺，主要為內部雜物焚燒，實際財產損失及確切起火原因仍在調查中。

警方在火災現場周邊積極訪查，發現37歲李姓女子涉嫌在燃燒垃圾而引發火勢，隨即將其帶回派出所偵訊。李女坦承相關行為，警方依公共危險罪（縱火）將她移送桃園地檢署偵辦。(圖/消防局提供)