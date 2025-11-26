桃園凌晨車禍釀5傷！貨車駕駛「闖紅燈」擦撞轎車 橫掃5店面

小貨車撞進小吃店。（圖／TVBS）

桃園平鎮日前發生一起嚴重車禍，一名47歲戴姓小貨車駕駛在凌晨時分闖紅燈，撞上正在右轉的轎車後失控，兩車隨即衝撞路邊店家，造成5人受傷。這起事故不僅導致兩車嚴重受損，還波及了路邊整排五間店面，其中一家小吃店幾乎全毀，店內設備損壞嚴重，無法正常營業。所幸事發時間為凌晨近四點，店家已打烊，避免了更嚴重的傷亡。

小貨車撞進小吃店。（圖／TVBS）

事故發生在桃園市平鎮區復旦路二段與廣泰路路口，25日凌晨將近四點時，47歲戴姓小貨車駕駛載著同事前往送貨途中，在經過路口時闖紅燈，完全沒有減速，直接撞上正在右轉的白色轎車。撞擊後兩車失控，波及到路邊停放的一輛機車及5間鐵皮屋店家，巨大的撞擊力道甚至讓附近路口的監視器都跟著晃動。小貨車撞上店家後，門口的瓦斯桶也被撞倒一地。而被擦撞的白色轎車則撞上水煎包店，車頭幾乎全毀。在這起事故中，情況最慘的是一間小吃店，事故後店家門口拉起封鎖線，店內物品東倒西歪一片凌亂，冰箱、流理檯、鍋爐通通都被撞壞，完全無法營業。

小吃店內部被撞得面目全非。（圖／TVBS）

白色轎車上的22歲陳姓駕駛及兩名15、16歲的乘客都受到輕傷送醫，所幸沒有生命危險。平鎮分局交通組組長王瑞程表示，經檢測雙方酒測值均為零，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清中。王瑞程強調，目前仍在調查駕駛為何完全沒踩煞車往前衝，可能是疲勞駕駛或身體不適等因素，還有待釐清，而無論是什麼原因，肇事駕駛接下來面臨的賠償恐怕不是小數目。

