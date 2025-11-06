桃園出現彩色帽子花海！傳奇歌后「鳳飛飛」故鄉在這，免費拍７大打卡裝置

花仙子們準備出動！「2025桃園花彩節」將於本週末11/1（六）開跑，今年花海以「大溪的驕傲」——帽子歌后「鳳飛飛」為裝飾主題，在花田裡設置色彩繽紛的各種帽子，打造７大主題打卡點，活動期間連續２個週末都有花田音樂會，演出鳳飛飛經典歌曲，帶大家一起重溫鳳飛飛的故事與動人旋律，趕緊一起來看看吧～

「2025桃園花彩節」本週登場

每年秋天固定舉辦的「2025桃園花彩節」，活動將於11/1（六）～11/9（日）在桃園大溪月眉休閒農業區登場，免費開放民眾參觀。「桃園花彩節」每年都會展示不同主題的打卡裝置，今年則以大溪出身的傳奇女歌手「鳳飛飛」為靈感，將其「帽子歌后」的形象搬至花田裡，設置７大主題打卡點，每逢假日都有花田音樂會活動，讓帽子、音樂與花田交織成最動人的風景。

▲「2025桃園花彩節」打造帽子歌后「鳳飛飛」主題花海，免費開放民眾參觀。（圖片來源：桃園花彩節）

７大主題打卡裝置搶先看

「2025桃園花彩節」以鳳飛飛為主題，在花海中打造７大主題打卡點，鳳飛飛經典歌曲《我是一片雲》《好好愛我》，分別以雲朵和熱氣球造型裝置呈現；由鳳飛飛主持的經典綜藝節目《飛上彩虹》也出現在花田裡，以紙飛機帶出繽紛彩虹；代表鳳飛飛的各種彩色帽子，則化身「追夢花境」「飛飛帽下的記憶」「追夢帽廊」等裝置藝術作品，還有巨大麥克風「飛飛卡麥拉」，通通都要拍！

▲７大主題打卡點包含「飛向彩虹」「追夢花境」等。（圖片來源：桃園花彩節）

▲「飛飛卡麥拉」在花田裡設置巨大麥克風，象徵鳳飛飛溫暖動人的歌聲。（圖片來源：桃園花彩節）

假日還有花田音樂會

假日限定登場的「花田音樂會」表演卡司，11/1（六）、11/2（日）由金曲歌王許富凱及蕭煌奇，攜手長榮交響樂團、尋人啟事樂團，跨界舞台重現鳳飛飛的經典旋律；11/8（六）有金鐘歌王殷正洋、南方二重唱、凃佩岑，攜手桃園市立國樂團，共譜懷舊民歌及鳳飛飛歌曲。【完整節目表點我看】

▲假日登場的「花田音樂會」，邀請許富凱、蕭煌奇等歌手登台，搭配樂團演奏，共譜鳳飛飛的經典歌曲。（圖片來源：桃園花彩節）

【活動資訊】

2025桃園花彩節《花彩飛揚》

活動日期：11/1（六）～11/9（日）

活動時間：09：00～17：00

活動地點：桃園市大溪區15鄰105號（大溪月眉休閒農業區）

活動粉專：https://www.facebook.com/TaoyuanFCF

