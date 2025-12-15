桃園出現戀童噁男！在診所3度對6歲女童「露鳥」 開庭竟詭辯想給護理師看

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

桃園某診所年初驚傳戀童噁男出沒！一名黃姓男子在診所內見到有女童獨自復健後色心大起，竟然利用女童落單與視線死角等機會，三度向女童露出生殖器，事後遭警方逮捕歸案，桃園地院近日審理後，依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處黃男有期徒刑3年8月，全案可上訴。

桃園一名黃姓男子竟趁女童落單時，三度對其露生殖器，噁心舉動令人不恥。（示意圖／pexels）

事件發生在今年2月6日，一名6歲女童獨自在復健所治療，黃男見狀後色性大發，居然趁女童前往廁所時飛身追上，直接露出生殖器問女童是否看到，嚇得女童躲回原地。然而色慾薰心的黃男仍不死心，竟跟著來到女童身邊，大言不慚地詢問「是否需幫忙拿書」引起女童注意，在藉由身旁的柱子為掩護，連續兩次對女童露出下體；噁心過程全遭監視器拍下。

廣告 廣告

事後女童家屬報警並提告，法院審理時，女童害怕的回憶黃男騷擾過程，認為自己「被欺負了」。黃男對此口不擇言，居然狡辯自己在玩手機遊戲時，因受遊戲角色穿著清涼刺激而想對櫃檯護理師暴露，目標並非女童；不過法官隨即以監視器畫面駁斥黃男辯詞，直指其暴露位置有柱子遮蔽櫃台視線，認定黃男就是藉機針對年幼女童，不但違反女童意願，更嚴重侵害她的性自主權。

法官最後審酌黃男犯後態度不佳且否認罪行，又未與女童及家屬達成和解，因此在10日根據對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判處黃男有期徒刑3年8月，全案仍可上訴。

◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。

更多FTNN新聞網報導

誤認喪屍菸彈引恐慌！ 桃園警：女學生尿液、菸彈皆未驗出毒品成分

台中消防分隊長假藉酒意強吻、襲胸女運將 下場曝光

有變態！捷運中山站連環性騷擾 50歲男伸手掐臀遭民眾霸氣制伏

