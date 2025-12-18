桃園分期活化桃林鐵路 預計明年完成自行車道全線串接

桃園市長張善政視察「台鐵林口線路廊活化工程（第五期）」。(圖/市府提供)

記者黃雅蘭

桃園市長張善政昨（17）日下午前往蘆竹區，視察「台鐵林口線路廊活化工程（第五期）」。張善政表示，桃林鐵路是極具特色的廢棄鐵道，市府推動活化再利用，分期改造為鐵馬自行車道，目標於明（115）年底完成桃林鐵路自行車道的全線串接，提供市民優質騎乘與休憩空間。

張善政指出，市府自虎頭山腳下起分期推動工程。其中，第五期工程由都市發展局主責，自海湖站舊址銜接至台61線，已順利完工，工程經費約6000萬元。後續第六期工程將由觀光旅遊局接續辦理，預計明年動工、經費約5000萬元，屆時可沿台61線向北延伸1公里，穿越台61線下方涵洞，銜接環島1-1號線。未來全線完成後，將成為桃園自行車休憩運動的重要騎乘路線。

桃園市府推動桃林鐵路活化再利用。(圖/市府提供)

都市發展局表示，台鐵林口線路廊活化第五期工程，施作長度約1公里、改善面積約1.8公頃，完成虎頭山至蘆竹海邊的自行車道串連，除改善交通安全外，也結合舊運煤鐵道特色，設置活動廣場、近水花園及光影廊道，並完善YouBike、簡易維修站及廁所等公共設施，並保留農機引道，以兼顧周邊農地耕作需求。

都發局進一步說明，桃林鐵路全長18.4公里，多數路段位於桃園市境內，市府自107年起規劃改善15.8公里自行車道，分五期推動，路線自東南端虎頭山腳下出發，翻轉桃園區與蘆竹區住宅區、工業區後巷空間，向西北延伸至蘆竹海邊。後續第六期將由觀光旅遊局配合「珍珠海岸計畫」，再新增約1公里自行車體驗路線，並朝林口發電廠方向進行約1公里路線改造。

觀旅局表示，桃林鐵路第六期工程「山海地景輕旅營造計畫」將辦理自行車道串聯、休憩節點營造、涵洞結構補強、廁所建置、植栽綠化及照明機電等工程，預計於115年底完成，完工後向南可接竹圍漁港，向北銜接新北青春山海線，強化珍珠海岸沿線觀光動線，提升桃園整體旅遊動能。