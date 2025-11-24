桃園分署今年最大拍賣會12/2登場！多筆不動產、虛擬貨幣等你帶走

位於桃園區「永謙企業帝國大樓」13 樓的商辦式建物，坐落於桃園區三民路上。圖：桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署原定在114年11月11日的拍賣會，因颱風停班，多筆拍賣物件均改定於12月2日之「五打七安暨123聯合拍賣會」進行。這將是今年桃園分署最大、也是最後一場的聯合拍賣會，有興趣的民眾千萬別錯過。

最受矚目者為桃園地檢署囑託拍賣之中壢區「亞爵麗緻社區」1樓的店面式建物。圖：桃園分署提供

桃園分署說明，當日拍賣物件眾多，有桃園地方檢察署囑託拍賣之泰達幣43萬7千餘顆，及中壢區1樓建物，桃園區企業大樓13樓的建物；新北地檢署囑託拍賣之土地4筆；又有龍潭區民強街公寓，蘆竹區南崁路附近之工業區土地，機場捷運A21站區區段徵收開發範圍內建地，龜山區未辦保存登記建物、以及桃園區、中壢區、龜山區、大溪區、龍潭區、復興區多筆土地等。

廣告 廣告

桃園分署表示，拍賣會當日上午10點，在桃園區富國路100號拍賣轎車、廂型車等共計5輛車輛，包含2台分別為108年6月、及108年7月出廠之福斯Caravelle黑色廂型車、及一台2016年出廠之Toyota轎車等，歡迎有需要的民眾參考購買。

拍賣會當日下午2時30分起，在桃園分署進行不動產投標。此次拍賣的物件相當多元，最受矚目者為桃園地檢署囑託拍賣之中壢區「亞爵麗緻社區」1樓的店面式建物，該建物臨近國道交流道，為置產首選，以及位於桃園區「永謙企業帝國大樓」13 樓的商辦式建物，坐落於桃園區三民路上，位處市區，投資自用皆宜。此外，尚有位於中壢區機場捷運A21站區段徵收開發範圍內建地，該建地形狀完整，位於中壢精華區內，鄰近捷運站，交通便利，環境宜居，尚有其他行政區之多筆土地，亦將於同日進行拍賣。桃園分署不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至桃園分署網站下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵政信箱即可。

同日下午3時30分起，在桃園分署13樓拍賣室進行動產拍賣，拍賣物件包含桃園地檢署囑託拍賣之泰達幣43萬7千餘顆，泰達幣共分為22標拍賣，應買人需填寫承諾書、準備5萬元保證金及繳交證件後，即可參與應買，相關拍賣條件，請詳閱拍賣公告。又有陽信銀行實體股票、iPhone14等動產，有意購買的民眾一定要把握機會。

為落實政府公權力，確保國家公法債權之實現，桃園分署將持續積極辦理各項動產、不動產之查封及拍賣作業，並於每月第1週、星期2、下午3時，定期舉辦「123聯合拍賣」 活動，更多的詳細資訊，歡迎民眾至桃園分署的官網獲取相關訊息。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園近2千人報考！客語認證今放榜

長榮航勤工會強開會員大會？勞工團體怒批毫無正當性