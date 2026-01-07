桃園分署拍賣會為國庫挹注123萬 Caravelle廂型車56萬拍定

拍賣會當日上午10時，在桃園區富國路100號拍賣車輛8部。圖：桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署昨(6)日舉辦今(2026)年首場「123聯合拍賣會」。儘管當日冷氣團來襲，氣溫偏低，仍不減民眾熱情，現場人潮踴躍、競標氣氛熱絡，拍定金額高達123萬餘元，有效挹注國庫。桃園分署也藉著拍賣活動，同步宣導道安、打詐反毒及建構性別平等環境之重要性，展現多面向政策宣導成效。

儘管當日冷氣團來襲，氣溫偏低，仍不減民眾熱情，現場人潮踴躍、競標氣氛熱絡。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，拍賣會當日上午10時，在桃園區富國路100號拍賣車輛8部，吸引多組民眾前來競標，拍賣前大家無不仔細品車端詳，特別是2022年出廠的中華Delica藍色汽油引擎廂型車及2台2019年出廠之福斯Caravelle黑色柴油引擎廂型車最受矚目，因車況良好，競標過程尤為激烈。其中一部福斯Caravelle歷經多達31次喊價後，最終以56萬元拍定；其餘兩部車輛亦分別以23萬9000元及43萬元順利拍定，表現亮眼。

拍賣會當日下午2時30分，由桃園分署人員進行政策宣導活動。現場首先辦理交通安全宣導，強調人本交通理念與停讓文化，提醒民眾於日常通行時重視交通安全，並落實禮讓行人之行為準則。另同步宣導打擊詐騙、反毒及性別平等環境之建立，期能促進公共安全與社會和諧。

桃園分署提到，拍賣會於當日下午3時，在桃園區復興路186號13樓拍賣室進行不動產開標程序。此次拍賣標的中，位於中壢區精華路段的金店面吸引多位民眾詢問。然而，由於此次為第二拍，多數民眾仍採觀望態度，尚未出手投標。對於未拍定的標的，桃園分署將擇期拍賣，提醒有興趣的民眾持續留意桃園分署網站公告，以掌握最新拍賣資訊。

拍賣會當日自下午3時30分起，在桃園分署13樓拍賣室進行動產拍賣程序。當天拍賣標的多元，吸引民眾到場觀摩與競標。其中，板信商業銀行股份有限公司的股票順利以180元拍出。此外，內襯包破盤特賣亦吸引民眾仔細端詳，最終順利售出13個，共計4200元，拍賣成果良好。

桃園分署補充，該分署每月第1周星期二下午3時均定期舉辦「123 聯合拍賣活動」，更多的詳細資訊，歡迎民眾至桃園分署的官網及臉書獲取相關訊息。桃園分署也再次呼籲，大家在參與拍賣的同時，也要特別警惕詐騙與毒品相關犯罪行為，共同攜手打擊詐騙與反毒，守護家園與社會的安全與和諧。

