桃園分署新年首場拍賣會亮點搶先看！金店面、好車等你帶走

聯合拍賣會當日上午10時在桃園市桃園區富國路100號熱鬧登場，現場一次拍賣8部車輛。圖：桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署將於明(115)年1月6日舉辦聯合拍賣會。此次拍賣標的多元豐富，涵蓋好車8部、具投資潛力之金店面、2間套房及土地等不動產，另有「韓虎嘯」餐飲集團系列商標、內襯包及未上市櫃股票等精選物件，內容精彩可期，歡迎民眾踴躍參與新年首場聯合拍賣盛會。

此次最受矚目的拍賣標的為桃檢囑託拍賣之中壢區「亞爵麗緻社區」1樓的店面式建物。圖：桃園分署提供

聯合拍賣會當日上午10時在桃園市桃園區富國路100號熱鬧登場，現場一次拍賣8部車輛。車款多元，從小客車、小貨車到廂型車皆有。包含2022年出廠的中華Delica藍色廂型車、2台2019年出廠之福斯Caravelle黑色廂型車、2016年出廠國瑞自用小客車等，車況均佳，部分車輛附有車鑰匙，買到即可開回家。想在新年添購車輛的民眾，不妨把握此次難得機會，親臨現場參與競標。

拍賣會當日下午14時30分起，在桃園分署拍賣室進行不動產拍賣，其中最受矚目的拍賣標的為桃園地方檢察署囑託拍賣之中壢區「亞爵麗緻社區」1樓的店面式建物，該建物臨近國道交流道，交通便利，為置產首選，此次為第二次拍賣，價格非常實惠，是入手的好時機。另有龍潭區兩間屋況良好的套房，具備投資潛力，有興趣的民眾可以把握機會；此外，尚有位於平鎮區、觀音區、龜山區、楊梅區、新屋區、蘆竹區等多筆土地於同日進行拍賣。桃園分署不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有興趣的民眾可至桃園分署官網「拍賣公告」專區瞭解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。

拍賣會當日自下午15時30分起，在桃園分署13樓拍賣室進行動產拍賣程序，拍賣板信商業銀行股份有限公司之股票、「韓虎嘯」餐飲集團系列商標，該餐飲集團因經營不善，積欠勞健保費等達783萬餘元未繳納，桃園分署依法查封該集團之商標共21個並拍賣之，誠摯歡迎各界人士到場搶標。另有多款精緻內襯包祭出破盤驚喜變賣價，最低僅需200元即可帶回家，無論是日常自用或作為新年禮物都非常划算。

桃園分署表示，該分署於每月第1週、星期2、下午3時，定期舉辦「123聯合拍賣」活動，提供多樣化的動產及不動產標的，更多拍賣詳情，歡迎至桃園分署官網查詢。參與桃園分署舉辦的拍賣活動，不僅有機會買到物超所值的標的，更是支持政府打擊不法行為、實現社會公平正義的具體行動。同時，桃園分署也再次提醒社會大眾提高警覺，慎防詐騙，切勿輕信來路不明的電話或訊息，如有疑問應主動查證，共同守護個人財產與社會安全，營造安心和諧的生活環境。

