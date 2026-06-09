桃園分署結合移工才藝競賽宣導法令 防範出借居留證淪被執行對象

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法務部行政執行署桃園分署為持續深耕在地經營理念，特別與桃園市勞動局進行跨域合作。圖：桃園分署提供

隨著桃園市大量外籍移工進駐，城市的人口活力與環境變遷展現出豐富多元面貌。法務部行政執行署桃園分署為持續深耕在地經營理念，特別與桃園市勞動局進行跨域合作，利用該局6月7日於桃園市新住民文化會館舉辦「桃園之星」外國人才藝競賽的契機，由桃園分署宣導團隊實際走入社群，透過設攤互動，由現場通譯協助多語宣導，傳遞法治觀念，期盼藉由積極參與在地活動，持續提升桃園分署「守護公義、廉潔透明、關懷少數」的正面形象。

桃園分署宣導團隊實際走入社群，透過設攤互動，由現場通譯協助多語宣導，傳遞法治觀念。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，「歌聲是思鄉的引子，舞步則是異國風情的洗禮。」現場參賽者來自菲律賓、印尼、越南、泰國等國，由於活動地點鄰近桃園火車站，假日全天活動吸引逾百餘位外籍移工、學生及新住民朋友熱情參與。舞台上一首首深情歌曲、一波波強烈節奏的舞蹈，展現出他們最真實、閃耀的自我。異國文化交盪，為桃園市注入多元、友善與包容的城市印象，而台下桃園分署的宣導攤位，宣導團隊亦展現相互應的熱情。

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桃園分署宣導團隊在現場通譯協助下，特別提醒外籍人士，切勿因一時方便或情面，將自己的居留證借予同鄉或友人購買汽車、機車或微型電動二輪車過戶登記。圖：桃園分署提供

為了讓外籍人士能跨越語言隔閡，保障自身權益，避免觸法風險，桃園分署宣導團隊在現場通譯協助下，特別提醒外籍人士，切勿因一時方便或情面，將自己的居留證借予同鄉或友人購買汽車、機車或微型電動二輪車過戶登記。此舉極易衍生因他人違反《道路交通管理處罰條例》、《使用牌照稅法》等欠費，反使自己成為被執行對象的法律風險。

除了居留證外借風險外，宣導團隊亦針對當前社會高度重視的議題，包含：反毒（防範喪屍菸毒危害）、反詐騙（強調提供人頭帳戶之法律責任）、道路安全（嚴禁酒駕、禮讓行人），及非洲豬瘟防治等重要法令，於活動現場張貼多語系宣導海報，在通譯引導協助下進行說明。另適逢年底九合一地方公職人員大選，也以醒目的宣導海報向往來大眾市民提醒，守護民主價值，堅持「圈選公正 拒絕金錢誘惑」。

此外，現場外籍人士亦能透過手機掃描QR-Code方式，直接連結至桃園分署臉書粉絲團，線上獲知相關宣導內容，搭配互動贈送精美宣導品，實體與數位雙軌並進的互動模式成功吸引在場外籍人士目光，有效深化法治宣導的廣度與深度，為打造和諧、守法，及關懷少數之多元社會貢獻心力。

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