桃園分署聯合拍賣會 「韓虎嘯」商標、金店面、商用車...精選物件亮相

桃園分署將拍賣知名餐飲集團「韓虎嘯」系列商標。桃園分署提供



法務部行政執行署桃園分署（以下簡稱桃園分署）將於明(2026)年1月6日舉辦新年首場聯合拍賣會。本次拍賣會標的內容豐富多元，包含8輛優質車輛、具投資潛力的金店面、套房及多筆土地等不動產，此外，還有知名餐飲集團「韓虎嘯」系列商標、內襯包及未上市櫃股票等精選物件，有興趣的民眾歡迎踴躍參與。

拍賣會將於當日上午10時在桃園市桃園區富國路100號盛大舉行，首先進行車輛拍賣。本次拍賣會共推出8部車輛，包括2022年出廠的中華Delica藍色廂型車（汽油引擎）、2台2019年出廠的福斯Caravelle黑色廂型車（柴油引擎）、以及2016年出廠的國瑞自用小客車等多種車款。所有車輛車況良好，其中部分車輛附有車鑰匙，得標後即可直接開回家。對於有意在新年期間添購車輛的民眾來說，此次拍賣無疑是一個難得的機會。

中壢區「亞爵麗緻社區」1樓店面式建物。桃園分署提供

下午2時30分起，拍賣活動將移師至桃園分署拍賣室（桃園市桃園區復興路186號13樓），進行不動產拍賣。此次的焦點標的是台灣桃園地方檢察署囑託拍賣的中壢區「亞爵麗緻社區」1樓店面式建物。該建物地理位置優越，鄰近國道交流道，交通便捷，是置產的絕佳選擇。此次為第二次拍賣，價格相較首次更為實惠，值得有意投資者關注。

龍潭區套房。桃園分署提供

此外，還有位於龍潭區的兩間屋況良好的套房，以及平鎮區、觀音區、龜山區、楊梅區、新屋區和蘆竹區的多筆土地同步進行拍賣。值得一提的是，本次不動產拍賣採用通訊投標方式，民眾無需親臨現場即可參與投標，詳情可至桃園分署官網「拍賣公告」專區查詢。

內襯包。桃園分署提供

下午3時30分起，動產拍賣將在桃園分署13樓拍賣室進行。這次拍賣的亮點之一是「韓虎嘯」餐飲集團系列商標。該餐飲集團因經營不善積欠勞健保費達新臺幣783萬餘元，經桃園分署依法查封其21個商標並進行公開拍賣，吸引市場高度關注。此外，多款內襯包亦以破盤價起標，最低僅需200元即可得手，是自用或送禮的實惠選擇。

桃園分署每月固定於第一週星期二下午3時舉辦「123聯合拍賣」活動，提供多樣化的動產及不動產標的。民眾參與拍賣，不僅有機會以合理價格購得心儀物件，更能支持政府打擊不法行為、促進社會公平正義。

桃園分署特別提醒民眾，在參與拍賣時務必提高警覺，謹防詐騙，不要輕信來路不明的電話或訊息。如有疑問，可主動聯繫相關單位查證，共同維護個人財產安全與社會秩序。

