桃園分署11/11拍賣逾43萬顆泰達幣 另有中壢金店面、好車

位於中壢區「亞爵麗緻社區」1樓的金店面。圖：桃園分署提供

為貫徹行政院「五打七安」政策，法務部行政執行署桃園分署加強辦理與前開政策相關之行政執行案件及檢察機關囑託執行案件。桃園分署日前受桃園地方檢察署囑託變價涉犯洗錢防制法案件扣押被告之43萬餘顆泰達幣及涉犯銀行法案件被告經沒收追徵之桃園區及中壢區房地。另受新北地方檢察署囑託變價涉犯銀行法案件經判決沒收之4宗土地。這些標的都將在11月11日於桃園分署公開拍賣。當天更有拍賣涉及違反道安、工安、食安等行政罰鍰案件所查封之建物、土地、車輛等，品項眾多，邀請所有感興趣的投資者與買家共襄盛舉，共同為實現社會公平正義盡一份心力。

廣告 廣告

桃園區「永謙企業帝國大樓」。圖：桃園分署提供

桃園分署提到，此次最受矚目的拍賣物件非泰達幣莫屬，共拍賣43萬7283.716304顆，數量可謂歷次受囑託變價之最多，為確保拍賣過程符合法律規範並有效防範洗錢風險，應買人需填寫「承諾書」並繳交證件，拍定後需填寫「得標人基本資料暨帳戶資訊表」及備妥電子錢包帳戶等資料交桃檢確認無誤後，始移轉拍賣標的予拍定人；又此次泰達幣的拍賣限以匯款方式支付價款，不得以現金或信用卡方式支付，並限以得標人名義於金融機構開立之帳戶匯款，嚴禁與他人合資或以他人帳戶支付價款，請應買人詳閱拍賣公告之相關規定。

2022年出廠的中華汽車。圖：桃園分署提供

桃園分署指出，不動產部分最受矚目的標的為位於中壢區「亞爵麗緻社區」1樓的金店面（桃園市中壢區自強一路48號），地理位置絕佳、交通便利，並且緊鄰國道交流道、周邊生活機能完善。以及位於桃園區「永謙企業帝國大樓」13樓的建物（桃園市桃園區三民路三段288號13樓），視野遼闊、採光充足，適合商辦、投資、自用皆宜，有興趣的投資人千萬不要錯過了。

2019年出廠的福斯汽車。圖：桃園分署提供

桃園分署提到，當日還有三輛好車等民眾搶標，兩台2019年出廠的福斯汽車（黑色、1968c.c、柴油）；一台2022年出廠的中華汽車（黑色、2378c.c），車況良好，均附鑰匙，買到就能開回家。拍賣會物件眾多，拍賣時間與相關規定各不相同，詳細拍賣資訊，請民眾務必詳閱桃園分署官網公布的拍賣公告及相關訊息。此外，桃檢主任檢察官馬鴻驊亦將至拍賣會現場，向到場民眾進行「打詐」宣導，提高民眾「防詐、反詐」意識，以杜絕詐騙，形塑反詐崇廉的誠信社會。

桃園分署強調，近年來，各類詐騙與吸金事件層出不窮，對人民財產安全造成嚴重威脅，提醒民眾保持警惕，提高警覺。切勿輕易相信來路不明的訊息，如懷疑遭遇詐騙，立即停止任何交易，並撥打165反詐騙專線。桃園分署亦將持續強化執行，並結合打詐宣導相關作為，展現政府堅定執法與全面阻絕詐騙之態度與決心。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

認和粿粿「超過朋友界線」 王子上海演唱會取消、一日活動也喊卡

桃青提案所促進青年與市府交流激盪 為市政提出創新解方