桃園前瞻計畫停車場啟用 周邊路邊停車採累進費率

停車格裡大大的字寫著累進費率，市府一口氣向中央申請19個前瞻計畫停車場工程補助，目前14個完工啟用，交通部也要求周邊200公尺路邊停車費率要比補助停車場高，為此，桃園路邊停車累進費率路段大增，挨批搶錢，但也有民眾覺得提高周轉率很好。

桃園杜先生，「不會選擇累進費率，旁邊路邊停車的話，你又累進費率，我是覺得不合理不恰當。」

桃園余先生則說：「覺得累進費率的車格合理呀，使用者付費呀，增加週轉率嘛。停車不會有點壓力，沒有問題呀。」

廣告 廣告

針對路邊停車累進費率路段，除了桃園區，實施第2多的是大溪區，主要在老城區附近，為了提高周轉率、解決一位難求問題，另外還有中壢區、八德區和龍潭區。

桃園市交通局停管科長曾啟倫認為，「民眾在短時間的一個停車，是可以停在路邊的，它的收費不會比路外停車場高，但是民眾是需要停3個小時以上的，就會建議到路外停車場來做停放。」

交通局表示，會全面檢討實施必要性並調整，也建議民眾臨停路邊，長時間就停放路外停車場，像是廈門停車場周邊路段，累進費率前2小時每小時30元，第3、4小時40元，第5小時以後50元，以廈門停車場每小時40元計算，民眾在路邊停車超過6小時，停車費才會超過廈門停車場。

更多公視新聞網報導

民眾控桃園停車貴、車位難尋 市府：爭前瞻經費增19停車場

雲林五寶媽帶7歲兒看牙 獨留1歲嬰在車內熱哭挨罰

