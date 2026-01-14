桃園加碼補助國中小免費營養午餐 每餐增加10-14元

最近多個直轄市及縣市陸續宣布營養午餐免費政策，桃園市今天(14日)上午舉行市政會議，市長張善政表示，桃園從112年2月起全面實施全市國中小免費營養午餐，補助金額為每位學生每餐51元，今年（115年）開始，市府額外再編列「3章1Q」食材補助10元，偏鄉學校則是14元及有機食材費4.3元，桃園孩子每餐補助金額增加為65.3元，偏鄉學校則是69.3元，餐費補助皆由市府預算支應，要確保學子吃得飽又吃得好。

廣告 廣告

對於多個縣市陸續宣布營養午餐免費，張善政市長說，很高興看到六都已逐步跟進推動此政策，顯示減輕家長負擔、關懷學生健康已是大趨勢。