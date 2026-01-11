桃園加碼補助農糧產業轉型

綠色環境獎勵補貼開放申報，桃市加碼補助最高四點五萬獎勵金。（農業局提供）

記者陳華興∕桃園報導

農糧署「農糧產業調整與轉型計畫」即日起受理申報。桃園市農業局加碼補助低耗水作物，種植非基改大豆、薏苡、蕎麥、胡麻、高粱、仙草、硬質玉米、青割玉米等可再領取六千至四點五萬元不等獎勵金。

「農糧產業調整與轉型計畫」（原綠色環境給付計畫）提供獎勵金鼓勵農民稻作轉作雜糧或休耕，促進雜糧自給率與活化農地，補助金額每期作、每公頃三點四萬至七萬元不等，各項轉（契）作、繳售公糧、生產環境維護（休耕）、自行復耕種植登記以及農業環境基本給付等措施，即日起至二月六日受理申報。

農業局長陳冠義表示，農糧產業調整與轉型計畫獎勵農地農耕，鼓勵「稻作四選三」，也就是兩年共四個期作其中三期申報種稻，一期申報轉契作、自行復耕或辦理生產環境維護措施（休耕），以農業環境基本給付、作物獎勵及友善環境補貼等方式，引導農產業結構調整，確保農業永續經營。

陳冠義指出，為配合國內多元耕作特性，桃園市一一五年地方特色作物調整為樹薯、樹豆、洛神葵、丹參，另新增小米；變更申報、補申報期間調整為七月一至三十一日。配合農糧署推動「農業數位整合服務」試辦，今年起符合資格農友由農糧署另行通知，可透過線上方式完成申請，並可即時查詢補助款項入帳狀態，但仍須前往區公所、農會完成確認。