桃園加碼！教師行政職每月多領千元 回溯至去年9月

桃園市長張善政21日於市政會議宣布「市府再加碼」，在中央獎勵基礎上，不分職級每月額外加發1000元，並回溯至去年9月，預計全市4568名校長及兼任行政教師受惠。（蔡依珍攝）

為解決校園「行政大逃亡」危機，教育部日前宣布發放教師兼任行政獎金，桃園市長張善政21日於市政會議宣布「市府再加碼」，在中央獎勵基礎上，不分職級每月額外加發1000元，並回溯至去年9月，預計全市4568名校長及兼任行政教師受惠，盼透過實質獎勵穩固校務運作。

張善政指出，近年來學校行政業務日益繁重，無論是校長或兼任組長、主任的老師，都面臨龐大壓力，甚至寒暑假也要到校處理公務，付出與回報不成比例，導致許多老師不想當行政，甚至為了免兼行政「寧可辭掉教職」，形成教育界的「行政大逃亡」。教育部雖於1月14日頒布獎勵要點，依職級發放獎金，但市府認為仍有加碼空間，決定給予更實質的支持。

張善政宣布，配合教育部政策並回溯至去年9月1日，桃園市將自行籌措財源，針對全體兼任行政教師每人每月「再加碼1000元」。經調整後，三級行政獎金金額分別為：第一級50班以上學校校長，每月加發3000元；第二級50班以上學校主任、組長，每月加發2500元；第三級未達50班學校的校長、主任及組長，每月加發2000元。

「加碼不多，但代表市府對老師辛勞的認可！」張善政強調，桃園是六都中人口成長最快的城市，當外縣市面臨減班廢校時，桃園仍在持續新建學校、增加班級，因此更需要穩定的行政團隊來支撐校務運作。這項加碼措施預計將有4568名教育人員受惠。

市府表示，張善政上任後致力優化教育環境，從率先全台實施代理教師全年聘期、提升教師節敬師禮金，到推動行政專案減課，如今再推行政獎金加碼，期盼透過一項項具體政策，肯定第一線教育人員的專業付出，讓桃園的教育品質隨著城市發展同步提升。

