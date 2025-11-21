桃園勞動局推動智慧職安獲優等獎 展現守護勞工堅定決心

桃園市府於勞動部舉辦「114年度政府機關推動職業安全衛生績效評核」，榮獲「優等獎」殊榮。圖：勞動局提供

桃園市長張善政以「好通勤、好工作、好就學、好生活」4大施政願景，帶領市府團隊深耕安全文化，打造友善且安心的工作與生活環境，在市府團隊努力下，市府於勞動部舉辦「114年度政府機關推動職業安全衛生績效評核」，榮獲「優等獎」殊榮，展現市府團隊在推動職業安全衛生管理制度與落實勞工及市民安全政策上的卓越表現。昨(20)日由秘書長溫代欣出席頒獎典禮，代表市府受獎，溫代欣表示，此項榮耀不僅是中央對市府推動職業安全衛生政策的肯定，更象徵市府「以人為本、預防為先」的施政精神獲得肯定，展現桃園對守護勞工與市民安全的堅定決心。

桃園市府團隊在推動職業安全衛生管理制度與落實勞工及市民安全政策上的展現出卓越表現。圖：勞動局提供

勞動局表示，桃園市是國門之都與產業重鎮，擁有37個產業園區與超過123萬名勞動人口，其中外籍勞工人數達12萬餘人，為全國之最。市府深知勞工安全與健康是城市永續發展的重要基石，持續透過制度化管理與教育訓練，讓職業安全衛生觀念「橫向擴展、向下扎根」，落實至每一位第一線工作者。

桃園市府「以人為本、預防為先」的施政精神獲得肯定，展現桃園對守護勞工與市民安全的堅定決心。圖：勞動局提供

勞動局指出，為預防災害意外發生，市府於113年成立「火災預防推動小組」，橫向整合各局處能量，並修訂桃園市火災預防自治條例，有效管理倉儲及工廠消防安全，並將高風險場所納入管理機制，提升防災應變與職災防治能力，此外，市府團隊針對菸品暴露、職業暴露及空污油煙等高風險族群，提供免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，逾九成確診個案為早期肺癌，協助市民及早發現、把握治療契機，展現市府落實健康守護的決心。

勞動局提及，根據市府統計，近年職災指標顯著改善，112年職業災害千人率較109至111年平均值下降7.6%，113年下半年再下降9.9%；職業災害死亡人數由3年平均每年43人降至113年的34人；市府員工教育訓練參與率近兩年提升逾5%，累計參與人數達7946人；制訂及修訂職安相關規範達160項，制度管理更趨完善。

市府同時積極導入AI科技輔助產業安全管理，推動多項安全促進活動與創新措施，強化安全監測與數據決策能力，成為全國公部門推動智慧職安的典範。市府強調，職業安全衛生的落實須奠基於明確政策方向與跨機關協作，未來市府將持續深化安全文化、推廣風險預防教育，並結合科技創新與民間力量，強化橫向整合效益，共同打造「安全、宜業、宜居」的幸福桃園，讓每一位市民與勞工都能安心工作、健康生活、平安回家。

