桃園勞動局舉辦勞工退休制度說明會 即起開放線上報名

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府勞動局規劃3月3日上、下午各舉辦1場「勞工退休制度說明及專戶註銷暨促進友善育兒職場法令說明會」，以強化事業單位對勞動法令的了解、保障勞工的勞動權益、了解專戶剩餘款領回與註銷等相關法令，每場名額150人，即起開放報名。

2場說明會將於3月3日上午8點半、下午1點半，在桃園市政府綜合會議廳舉辦，即起採線上報名到23日或額滿為止，民眾若想參加可洽勞動局官網(https://lhrb.tycg.gov.tw/)的「便民服務」－「線上報名專區」完成報名，但1事業單位僅可報名1場次。

勞動局表示，說明會的課程內容，將包括勞工退休準備金專戶剩餘款領回與註銷等相關法令，並說明如事業單位依據勞工退休準備金提撥與管理辦法第9、10條規定，已無須依勞動基準法支付勞工舊制退休金與資遣費時，可辦理剩餘款領回與專戶註銷。

