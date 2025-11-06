桃園勞動局鼓勵打造友善育兒職場 表揚12幸福企業頒發獎勵金
為協助企業營造友善育兒環境，桃園市勞動局積極推動企業托育服務政策，支持事業單位設置托育設施及提供多元托育措施，期盼打造勞工托育無憂的幸福職場。為深化宣導理念，勞動局特別拍攝「托育無憂 職場更優」宣導影片，展現桃園市在推動企業托育服務上的成果與決心。
勞動局表示，為減輕企業推動托育服務的負擔，市府提供補助資源，協助事業單位新興建托兒設施或設施設備改善更新、增設托育空間、支應托育及教保人員人事費用等，補助金額自2萬元至500萬元不等。同時，亦積極推廣企業員工子女居家式托育服務，鼓勵雇主於辦公場所或租用場地設置14平方公尺以上、符合公共與消防安全規定的托育空間，聘請或委託合格托育人員照顧員工子女，提供多元且彈性的托育選擇，減輕雙薪家庭的照顧壓力。
為表揚落實友善育兒措施的企業典範，勞動局於10月31日舉辦「友善育兒職場頒獎典禮及宣導片發表會」活動，由勞動局副局長周賢平公開表揚12家幸福企業，並頒發最高10萬元獎勵金。獲獎企業皆展現創新且優於法令的托育與育兒支持措施，包括設置托兒空間、提供延時收托服務、發放高額生育補助與育兒津貼、實施優於法令的各項育兒假別、設置臨時托育機制及彈性工時制度等，充分展現企業支持員工家庭照顧的貼心與創意。
周賢平強調，企業不分規模，只要願意投入友善育兒政策，皆能為勞工創造更安心、更具歸屬感的工作環境。勞動局將持續推動企業托育政策，結合政府與企業力量，讓更多事業單位一同加入托育支持行列，實現「托育無憂 職場更優」的幸福願景，達到留才與育才雙贏的勞動新局。影片可至勞動局管網的企業托育觀賞。
